Planul cinic al lui Putin de a rupe NATO: Rusia are trei ținte foarte clare

Este tot mai clar că dincolo de războiul ”fără sfârșit” al Moscovei din Ucraina, există un plan cinic al lui Putin de a rupe alianța NATO și de mări influența Kremlinului în țările continentului. Experții spun că Rusia are trei ținte foarte clare: scindarea unității NATO, creșterea costurilor Europei pentru Kiev și semănarea de discordie în Occident.

Vladimir Putin testează Occidentul și unitatea sa prin războiul hibrid al Rusiei declanșat în Vest. Drone deasupra Poloniei, avioane de luptă MiG care traversează spațiul aerian estonian, cabluri de telecomunicații avariate adânc în Marea Baltică; aeroporturi paralizate de atacuri cibernetice și quadcoptere; explozii și asasinate misterioase; roiuri de roboți care răspândesc propagandă pentru a perturba alegerile: niciuna dintre acestea nu este, în sine, un casus belli, dar împreună se adaugă la ceva nou și periculos, potrivit The Economist.

Vladimir Putin duce o campanie de zonă gri împotriva NATO: un efort ieftin, negabil și calibrat pentru a tulbura Europa, care este cu grijă departe de un conflict deschis. „Nu suntem în război”, a declarat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, săptămâna aceasta. „Dar nici nu mai suntem în pace.”

Daunele nu au fost niciodată grave, așa că care este rostul? Putin știe că nu poate învinge NATO într-o luptă directă, dar scopul său este mai mult decât acela de a fi o simplă pacoste. El încearcă să realizeze trei lucruri și trebuie să eșueze în toate.

În primul rând, Putin își propune să rupă unitatea NATO. Scopul său este de a-i face pe europeni să se îndoiască unii de alții și, în special, să pună la îndoială angajamentul Americii față de alianța pe care a creat-o în 1949. El își propune să semene suspiciunea că Articolul 5 și, în cele din urmă, să separe America de Europa în totalitate. NATO, a afirmat adesea Putin, este dedicat dezmembrării Rusiei; așa că trebuie distrusă din interior. La începutul secolului, America era mai puternică decât toți dușmanii și prietenii săi la un loc.

Osama bin Laden a început dezintegrarea. Atacul său asupra turnurilor gemene din 2001 a atras America într-o exagerare de putere în Afganistan și Irak, provocând o reacție negativă pe plan intern împotriva angajamentelor externe.

Același lucru este valabil și în Europa. Răspunsul lui Donald Trump la incursiunea dronelor în Polonia a fost să spună că „ar fi putut fi o greșeală”, chiar dacă se cerea o demonstrație de solidaritate. Nu este greu să asociem aceste cuvinte cu încălcarea cerului estonian de către trei MiG-31 zece zile mai târziu.

Putin poate oricând cuceri orașul Narva din Estonia

Trump trebuie să sublinieze angajamentul său față de acțiuni militare în Europa, dacă acestea devin necesare. Dacă sabotajul și încălcările spațiului aerian sunt trecute cu vederea ca fiind rutină, descurajarea devine un subiect de dezbatere - și odată ce este dezbătută, este slăbită.

Al doilea obiectiv al lui Putin privește Ucraina. Ofensiva sa de vară a eșuat, așa că vrea să crească costul pentru țările europene care susțin armata Ucrainei. Un punct central al atacurilor din zona gri au fost țările care sunt cei mai puternici susținători ai acesteia. Polonia, Estonia și Danemarca au suferit incursiuni ale dronelor, bruiaje GPS și sabotaje.

Germania s-a confruntat cu atacuri cibernetice asupra firmelor sale de apărare și logistică. Moldova și România, ca state din prima linie, au avut alegeri interferate - în ambele cazuri fără succes, ceea ce arată că Putin nu obține întotdeauna ceea ce vrea. A treia explicație pentru această campanie este mai profundă și mai veche. Putin urăște democrațiile liberale clasice a căror bogăție și rezistență îi scot în evidență eșecurile și represiunea.

PIB-ul Rusiei este mai mic decât cel al Italiei, chiar dacă populația sa este de peste două ori mai mare. Cu cât poate semăna discordie și confuzie în Occident, cu atât pare mai puternic. Cu cât poate discredita mai mult guvernele centriste, cu atât mai mult îi va aduce beneficii naționaliștilor populiști care împărtășesc suspiciunea sa față de o Europă unită.

Ce ar trebui să facă aliații? În primul rând, trebuie să expună totul. Tentația este de a ignora micile provocări sau, neavând dovezi ale responsabilității Rusiei, de a se abține de la acuzații. Însă a ignora zona gri înseamnă a o recunoaște. Și odată ce este recunoscută, aceasta se extinde. Sabotajul, atacurile cibernetice, interferențele: fiecare ar trebui atribuit și mediatizat rapid, cu dovezi. Acest lucru elimină Rusia de orice posibilități plauzibile de negare și îi educă pe occidentali că ei sunt țintele unei campanii electorale.

NATO și Uniunea Europeană trebuie, de asemenea, să își îmbunătățească rezistența. Patrulele în Marea Baltică trebuie să fie continue; sunt nevoie de mai mulți senzori. Europa are nevoie de interceptori ieftini care să poată elimina dronele pe care Rusia le produce cu zecile de mii.

Dacă Rusia crede că poate scăpa nepedepsită cu acte limitate de agresiune, s-ar putea întâmpla ceva cu adevărat periculos într-o zi - cum ar fi ocuparea de către Putin a unei bucăți de pământ în jurul Narvei, pe partea estoniană a graniței, un oraș plin de vorbitori de limbă rusă ale căror drepturi Rusia pretinde că le apără.

