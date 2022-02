Platforma care oferă informațiile esențiale în situația unui război. Societatea civilă, chemată să ajute refugiații din Ucraina

Asociația Code for Romania face un apel la societatea civilă să se implice în rezolvarea problemelor generate de invazia Rusiei în Ucraina.

Asociația propune măsuri care vizează oferirea de informații verificate despre situația actuală și efecte, ajutor în administrarea nevoilor critice ale refugiaților, resurse și capacitate pentru autoritățile locale și sprijin pentru societatea civilă din Ucraina și Republica Moldova.

”Războiul ațintit astăzi asupra Ucrainei a declanșat deja o serie de crize cu efecte grave pe termen mediu și lung. Aflăm cu tristețe despre victimele civile din Ucraina, dar și despre miile de refugiați care fug, terifiați, spre țara noastră și alți vecini. Toate acestea se petrec în contextul în care și în România sunt propagate știri false, tipice contextului de război.

Un lucru este clar: ține de fiecare dintre noi să venim rapid în ajutorul celor mai vulnerabili. Am oprit activitatea uzuală pentru a concentra întreaga atenție a echipei și comunității Code for Romania pe soluții care să diminueze efectele războiului. Am activat TaskForce, așa cum am făcut-o acum doi ani și în cazul pandemiei Covid-19, când panica, frica, nesiguranța, neputința au pus stăpânire pe România”,

Ads

Potrivit informațiilor de pe pagina de Facebook a asociației, Code for Romania are în curs de operaționalizare un ecosistem de 4 soluții:

- Un Acoperiș: o soluție de identificare de spații de cazare care va ajuta refugiații care ajung în România și au nevoie de ajutor imediat. În platformă se pot înregistra persoane care pot pune la dispoziție camere sau imobile pentru persoanele care locuiesc în adăposturile puse la dispoziție de autoritățile române;

Ads

- RVM: soluția de gestionarea a resurselor folosită deja în acest moment de către Departamentul pentru Situații de Urgență;

- Cine Ce Face: o soluție care este în acest moment adaptată la condițiile noii crize, la război, pentru a avea o imagine cât mai clară a rolurilor actorilor instituționali în această situație de urgență;

- Ce Trebuie Să Fac: platforma de informare și sprijin pentru persoanele care vor solicita ajutor României. Cu ajutorul unui decision-tree orice persoană va putea să găsească în câteva minute care sunt procedurile pe care trebuie să le urmeze pentru a obține azil, cazare sau alte resurse disponibile pentru ei în situația în care se află. Informațiile vor fi disponibile în română, ucraineană și rusă.

În plus, Code for Romania își pune întreaga capacitate de expertiză a comunității de peste 2300 de voluntari la dispoziția societății civile din Ucraina și Republica Moldova.

Asociația a făcut și o ofertă de suport tehnic gratuit autorităților publice locale și centrale din România care au un rol în această criză.

”Poți sprijini efortul nostru cu o donație, trimițând un sms cu textul PUTEM la 8864”, a mai transmis asociația.

Ads