Ploile de toamnă slăbesc apărarea antiaeriană a Ucrainei. Norii și precipitațiile lasă intrările libere pentru dronele ruse

Autor: Veronica Andrei
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 23:34
Dronă Shahed/FOTO:X@Virginie2R

Ploile şi stratul de nori specifice toamnei reduc eficienţa apărării antiaeriene ucrainene şi permit, spun autorităţile, trecerea unui număr tot mai mare de drone de tip Shahed spre ţinte civile. Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat la 10 octombrie, citat de Reuters, că performanţa sistemelor de apărare a scăzut cu „20–30%” din cauza vremii înnorate.

În practică, consecinţele sunt vizibile: mai multe aparate trec dincolo de liniile de apărare şi lovesc oraşe, provocând victime în rândul populaţiei civile. Pe teren, membrii grupurilor mobile de apărare aeriană admit că precipitaţiile şi ceaţa le scurtează semnificativ raza de detecţie şi vizibilitate, făcând armele improvizate mai puţin eficiente.

„Un lunetist în ploaie sau zăpadă poate vedea poate 100–200 de metri”, spune Oleksi, coordonator al unor grupuri mobile din regiunea Kiev. În condiţii normale, vederea lor ajunge la circa 2.000 de metri. „Din această cauză, vremea afectează serios operaţiunile.”

Pe lângă soluţiile improvizate — inclusiv mitraliere Browning montate pe pick‑upuri — Ucraina foloseşte sisteme mai grele, precum S‑300 de provenienţă sovietică sau tunurile autopropulsate antiaeriene ‑ produse Gepard. Însă şi acestea sunt gestionate cu prudenţă din cauza stocurilor limitate de muniţie. La rândul lor, bateriile Patriot americane rămân dependente de livrări întârziate — rachetele sunt pe liste de aşteptare pe termen lung.

Pe palierul contra‑drone, industria ucraineană a produs interceptori dedicaţi: unul dintre cele mai mediatizate este „Sting”, o dronă FPV concepută să urmărească şi să doboare Shahed‑urile. Financial Times nota la începutul lui octombrie că „Sting” ar fi neutralizat aproximativ 600 de Shahed şi echivalente ruseşti.

„Dacă nu vezi nimic, nu poţi doborî nimic”

Problema rămâne însă una fundamentală: „Dacă nu vezi nimic, nu poţi doborî nimic”, explică Viaceslav, cofondator al producătorului de drone Wild Hornets. El adaugă că aproape toate dronele au camere optice pentru control vizual — fie ele terestre sau aeriene — şi că tocmai vizibilitatea este cea afectată de precipitaţii.

Nici camerele termice, utilizate pe scară tot mai largă de industria dronelor din Ucraina pentru misiuni nocturne, nu sunt imune la vremuri rele. „Condiţiile meteo proaste — nori joşi, ploaie, zăpadă şi ceaţă — perturbă achiziţia vizuală a ţintelor chiar şi cu camere termice”, a declarat expertul în aviaţie Anatolii Hrapcinski, pentru Kyiv Independent. De aceea el insistă pe necesitatea implementării unei acoperiri radar de calitate la joasă altitudine.

Oleksi confirmă: radarul rămâne soluţia optimă, însă costul este o barieră. Un sistem precum israelianul RADA ieMHR costă, estimează el, în jur de un milion de dolari, în timp ce alternativele ucrainene se apropie de 120.000 de dolari — cifre importante pentru un stat aflat în efort de război prelungit.

Varietatea aparatelor Shahed şi prezenţa unor variante cu sisteme proprii de ghidare vizuală complică şi mai mult ecuaţia: multe dintre aceste drone zboară după coordonate preprogramate şi sunt capabile să opereze „în orice vreme”, după cum spune Oleksi.

Viaceslav consideră că soluţia cea mai eficientă ar rămâne mai multe rachete sol‑aer — însă şi acestea sunt costisitoare în comparaţie cu muniţia pentru mitraliere. Până la îmbunătăţirea capacităţilor radar şi la sosirea unor resurse mai consistente, apărarea ucraineană va trebui să supravieţuiască în condiţiile impuse de vremea de toamnă.

