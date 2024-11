Un pod rutier din Crimeea, aflat sub ocupație rusă, s-a prăbușit miercuri, 13 noiembrie, provocând rănirea a două persoane și avarierea șinelor de tren aflate sub structura distrusă. Autoritățile ruse au anunțat că, deocamdată, nu există o cauză oficială, însă surse din regiune susțin că prăbușirea a avut loc „spontan”.

Incidentul s-a produs pe ruta Djankoi-Maslove, o arteră vitală pentru aprovizionarea cu materiale destinate armatei rusești, mai ales având în vedere că districtul Djankoi, situat în nordul Crimeei, este un important nod logistic militar. O evaluare a pagubelor va stabili impactul asupra transporturilor rusești, într-un context în care războiul din Ucraina continuă să afecteze regiunile aflate sub ocupație.

Bridge collapsed between Dzhankoi and Maslove in Russia-occupied Crimea. pic.twitter.com/UnyoOBqPxe