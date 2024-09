Forțele armate ruse au atacat podul Dmitrovski din regiunea Donețk, care făcea legătura între Pokrovsk și Mirnograd. Acesta era o legătură logistică importantă pe drumul spre Kramatorsk.

„Astăzi, 12 septembrie, la ora 04:40, inamicul a lovit din nou instalația de transport rutier și a distrus una dintre secțiunile podului suprateran. Nu există informații privind eventuale victime. Distrugerea infrastructurii de transport rutier dovedește încă o dată cinismul inamicului”, se arată în declarație.

Administrația a adăugat, de asemenea, că trupele ruse au lovit instalațiile de infrastructură de două ori ieri - în jurul orei 10:50. Pe 11 septembrie, ocupanții au tras asupra părții de est a Pokrovsk. Se remarcă faptul că au tras și în apropierea uneia dintre pasarelele superioare. Unda de explozie a avariat clădiri de apartamente rezidențiale.

În regiunea Donețk, ca urmare a luptelor, stația de filtrare modulară, de la care orașul Pokrovsk a primit apă recent, s-a oprit. În prezent, este imposibil să-și reia activitatea, a declarat joi dimineață șeful administrației regionale din Donețk, Vadim Filașkin.

El a menționat că autoritățile lucrează la rezolvarea problemei, dar situația este dificilă și nu se va îmbunătăți în viitorul apropiat.

„Aceasta este o lovitură exclusiv pentru logistica noastră”, a declarat expertul militar Pavlo Narojnii pentru publicația ucraineană Focus.

