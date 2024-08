Ucraina a distrus un pod important din punct de vedere strategic peste râul Seim, în timp ce își continuă incursiunea în regiunea Kursk a Rusiei.

Oficialii ruși au afirmat că operațiunea din apropierea orașului Glușkovo a tăiat o parte din regiune.

Podul a fost folosit de armata rusă pentru a-și aproviziona trupele, iar distrugerea lui i-ar putea împiedica eforturile.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că trupele ucrainene își întăresc pozițiile în Kursk și a numit teritoriile capturate un fond de schimb, ceea ce înseamnă că ar putea fi schimbate cu regiunile ucrainene ocupate de Moscova.

Operațiunea transfrontalieră surprinzătoare a Ucrainei a dus la exodul a peste 120 000 de persoane. Kievul a susținut în mod repetat că nu dorește să ocupe Rusia.

„Ucraina nu este interesată să ocupe teritoriile rusești”, a declarat vineri, 16 august, un consilier superior al președintelui ucrainean Zelenski.

⚡️This is how the bridge across the Seim River in the 🇷🇺Kursk Region looked after the 🇺🇦Himars strike. Later, it was destroyed by Ukrainian aircraft pic.twitter.com/PZvbZ430SP