Loc faimos de promenadă din Kiev, lovit în atacul rusesc cu rachete. Imaginile arată un bărbat care scapă miraculos VIDEO

Un pasaj pietonal a fost bombardat în centrul Kievului, în atacul cu rachete îndreptat de Rusia asupra obiectivelor civile luni, 10 octombrie.

Este vorba despre ”The Bridge of Glass” (Podul de Sticlă), un pasaj destinat exclusiv pietonilor, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Kiev și un loc preferat de locuitorii orașului pentru promenadă, care unește Arcul Prieteniei Poporului și Dealul Sfântul Volodimir.

Imagini cu Podul de Sticlă într-o zi din vremurile când Ucraina nu era invadată de Rusia

Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere arată cum podul este lovit de o rachetă. Un bărbat care circula pe pasajul pietonal scapă miraculos și reușește să fugă.

Rusia a folosit în atacul Kievului rachete Kalibr, spun experții care au vizionat imaginile, proiectile lansate de la zeci de kilometri distanță și care-și ating ținta cu o eroare de maxim 30 de metri.

The Bridge of Glass in the very heart of Kyiv pic.twitter.com/CvsRfTEAoJ