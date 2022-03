Surse multiple arată că forțele ucrainene au preluat controlul în Irpin, localitate vitală din nord-vestul Kievului. Poliția reinstaurează ordinea și ajută localnicii baricadați

Poliția ucraineană a preluat controlul asupra localității Irpin, situată în nord-vestul capitalei Kiev, arată mai multe surse.

"Sabotatorii sunt înlăturați din zonă, iar poliția evacuează civilii baricadați până acum în fața bombardamentelor armatei ruse", arată șeful Poliției Naționale a Ucrainei, Ihor Klymenko, care a mai declarat că poliția lucrează cu forțele armate ale Ucrainei pentru a restabili autoritatea.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Până la 6.000 de oameni trăiau în Irpin înainte de începerea războiului. În oraș au rămas 4.000-4.500 de oameni, dintre care mulți nu vor să plece, a declarat primarul din Irpen, Oleksandr Markushin.

Police resume work in Irpin.

The area is being cleared of saboteurs. Police help and evacuate civilians who are still in Irpin.

Police work with the Armed Forces of Ukraine to restore local authorities in the city.

