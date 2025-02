Probleme cu recrutarea soldaților la Moscova? Imagini cu polițiști ruși care dau buzna în săli de sport VIDEO

Mai mulți polițiști ruși înarmați cu ciocane au dat buzna într-un club de MMA (arte marțiale mixte) din Sankt Petersburg, conform unor imagini apărute pe rețele de socializare. Agenții caută persoane care au imigrat, dar și bărbați care s-au sustras serviciului de recrutare pentru războiul din Ucraina.

Polițiștii pot fi văzuți mergând printre cei aflați în clubul de MMA și în timp ce le spun acestora să stea pe burtă, potrivit Nexta, care adaugă că oamenii legii au pornit în căutarea imigranților ilegali și a celor care nu s-au prezentat la recrutare.

Russia: Cannon fodder collection at an MMA training club in Saint Petersburg. pic.twitter.com/DlOhRukxoC