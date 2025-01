Situația geopolitică globală se complică pe măsură ce Statele Unite își intensifică presiunea asupra Rusiei, declară analistului politic apropiat Kremlinului Alexey Chadayev într-un interviu. El consideră că Rusia nu va obține o victorie ideologică, iar SUA vor lua măsuri decisive pentru a-și recâștiga poziția de lider mondial, respingând multipolaritatea. Politologul vede ca principală problemă relaxarea postbelică.

„În general, am perceput în mare măsură SVO (N.R. operațiunea specială din Ucraina) ca un motiv pentru a reface în cele din urmă cel puțin unele zone din Patria noastră, conform gândirii noastre. Faptul că acest lucru a necesitat un război și, anterior, nici măcar nu a existat ocazia de a pune întrebarea în acest fel, este, desigur, o notă 2 în jurnalul de la școala pentru civilizații suverane cu particularități în care studiem”, afirmă politologul și directorul general al SPC, care produce drone ”Ushkuinik” Alexey Chadayev.

Într-un interviu pentru business-Gazeta.ru, el discută de ce „statul profund” al SUA a apăsat butonul de resetare pe liniile confruntării și de ce Vladimir Zelenski este similar cu Bashar al-Assad.

Ads

Încă ne vom aminti de bătrânul Biden cu un cuvânt bun și tăcut

„Am sentimentul că statul profund al SUA a apăsat butonul de resetare. Dar nu butonul de plastic pe care i l-a dat cândva Hillary Clinton. Acum există o repornire reală în general. În special, o repornire a vechilor linii de confruntare. Nu este nevoie să creați iluzii. Americanii au multe moduri de a ne răni foarte mult. Nu au folosit încă o parte semnificativă din ele. Prin urmare, acum aceștia presează de-a lungul întregului perimetru din jurul Rusiei: Moldova, Georgia, Siria. Vor mai exista și alte scenarii care să ne facă mai flexibili și mai adaptabili.

„Trump urma să lupte cu starea profundă.”

- Aici trebuie să facem distincția între retorică. Dacă ar fi existat într-adevăr o luptă pe viață și pe moarte, atunci cel mai probabil alegerile prezidențiale din Statele Unite ar fi mers diferit. Și au trecut neașteptat de pașnici, fără falsificări. Vechea echipă pleacă. Și, apropo, vin niște tipi destul de serioși. Foarte inteligent, echipat cu tot felul de unelte. Ne vom aminti în continuare de bătrânul Biden cu un cuvânt bun și tăcut.

Ads

R: Și ce așteaptă lumea odată cu sosirea echipei Trump?

— Ceea ce nu sunt pregătiți să suporte americanii este multipolaritatea. Ei vor lua măsuri decisive pentru a restabili conducerea SUA. Să fie într-o altă formă decât era. Și poate cu o altă agendă. Adică, nu va exista nicio agendă „verde” sau vreo agendă LGBT, așa cum a fost cazul predecesorilor lor. Dar va exista o presiune puternică. Economic, putere și digital.

R: Ar putea acest lucru să afecteze perspectivele de dezvoltare a BRICS? Este posibil ca asociația să se destrame pur și simplu?

— Desigur, BRICS se poate destrăma. Nu se construiește în special nicio instituție, niciun format pentru interacțiunea BRICS. Este doar un club alternativ de tip ONU unde poți sta și vorbește fără supraveghetorii Casei Albe. Și totuși, este clar că contradicțiile dintre principalii participanți și candidații din BRICS nu au dispărut.

„Ne confruntăm cu un nou tip de război, care în evoluțiile teoreticienilor NATO se numește „război cognitiv”

Ads

R: De ce a fost posibil să fie răsturnat atât de repede regimul Assad din Siria?

- Ne confruntăm cu un nou tip de război, care în evoluțiile teoreticienilor NATO se numește „război cognitiv”. Aceasta înseamnă că există arme, tancuri, avioane și chiar drone. Sirienii le aveau. Dar nu există nicio disponibilitate de a lupta, de a-și apăra țara. Pentru că în conștiința, în mințile și în mintea atât a elitelor, cât și a oamenilor în uniformă, și a locuitorilor obișnuiți, nu există nicio valoare pentru care ar fi necesar să lupți.

R: O mișcare multiplă NATO competentă atunci când este înconjurat din toate părțile?

— Este important să înțelegem că războiul prin procură este, în primul rând, un instrument al Occidentului, inventat de acesta, și Occidentul a fost cel care a realizat artă înaltă în el. În cele din urmă, este clar că prin atâtea garnituri nu vei găsi capetele. Dar, cu toate acestea, intenția este vizibilă.

Și tot drumul am pornit de la principiul neamestecului în treburile interne. Cum arăta? Ajungem la o înțelegere cu conducerea unei țări prietene, ajutăm această conducere cu bani, arme și tot ce putem. Dar nu comunicăm în niciun fel cu oamenii acestei țări. Și după ceva timp, salut, se dovedește că, în afară de șefii complet hoți, nu avem prieteni în aceste țări. Și, în general, ca urmare, cu fiecare criză politică internă majoră dintr-o astfel de țară, se dovedește că nu avem aliați. Șefii fie au fugit cu valiza, fie nu au avut timp, iar toți ceilalți ne consideră că, împreună cu șefii anteriori, suntem sursa tuturor necazurilor, problemelor și dificultăților lor. De aici și teza: dacă suntem deja prieteni cu cineva, atunci trebuie să găsim modalități de a comunica nu numai cu autoritățile, ci și cu oamenii din țările cu care suntem prieteni, indiferent, de altfel, de ceea ce aceleași autorități. Aceasta este formula mea despre Siria. Am câștigat războiul, apoi am pierdut pacea și până la urmă am pierdut totul. Trebuie să ne asigurăm că nu pierdem lumea. Chiar și atunci când câștigăm bătălia.

Ads

„Va fi, parcă, un ultimatum pentru Ucraina și, parcă, un ultimatum pentru noi”

R: Ar putea o lovitură dată Rusiei prin Siria să afecteze procesele de negocieri privind Ucraina?

— Ceea ce este, de asemenea, important aici este că Siria a fost centrul pentru întreaga prezență a Rusiei în Africa. În consecință, acum într-o situație în care nu este clar ce se va întâmpla cu bazele - Khmeimim și Tartus, există deja întrebări despre Africa. Prin urmare, desigur, această situație ne va afecta pozițiile. Avem mult mai puține atuuri în mâinile noastre, iar adversarii noștri au mai multe. Situația s-a înrăutățit pentru noi.

R: Și Zelenski a reușit deja să se întâlnească cu Trump, care a declarat ulterior că este pregătit pentru o înțelegere.

- Cred că Zelenski căuta o întâlnire cu Trump și s-a grăbit să-l vadă prin Macron, pentru că avea deja ceva de spus. El a vrut să-i spună lui Trump, firesc, ca întotdeauna cu ucrainenii, nu ceea ce gândește și vrea el însuși, ci ceea ce vrea să audă președintele ales al SUA. Cred că declarația lui Trump că Zelenski este pregătit pentru un acord este tocmai rezultatul mesajului pe care Zelenski a reușit să-l transmită în timpul întâlnirii lor de 20 de minute. Părea să îi întoarcă lui Trump cuvintele pe care le-a rostit în timpul campaniei sale electorale. Ce legătură are asta cu ceea ce gândește și vrea cu adevărat Zelenski? Niciuna”.

Ads

R: Zelenski plănuia să folosească invazia forțelor armate ucrainene în regiunea Kursk ca argument în timpul negocierilor?

— Negocierea în negocieri este programul maxim pentru Zelensky. Am spus mereu, din 2022, că ducem războaie foarte diferite cu Ucraina. Purtăm un război clasic, cu tancuri, tunuri și avioane. Și duc un război în care dimensiunea media și propaganda este o prioritate față de cea pur militară.

Trump este, în esență, un faliment profesionist

R: Va exista aplicarea păcii?

- Da, dar numai ambele. Mai mult, va exista atât un ultimatum pentru Ucraina, cât și un ultimatum pentru noi. Ce fel de ultimatumuri se vor dovedi a fi acestea rămâne de văzut.

R: De fapt, cine este Trump?

- El este, în esență, un faliment profesionist. Adică, o persoană care știe cu brio să anuleze obligațiile sau să le „atârne” de altcineva. Acum sarcina este simplă. O cantitate enormă de resurse a fost turnată în Ucraina. Și toate acestea, firesc, pe credit, mai ales având în vedere cât de repede a funcționat tipografia în State în tot acest timp. Se pune întrebarea: cine va plăti aceste datorii? Și, în general, esența strategiei este să găsești un nenorocit care să plătească aceste datorii. Acesta este, de fapt, motivul pentru care liderii Uniunii Europene arată atât de trist.

Ads

R: În situația actuală, putem vorbi despre atingerea obiectivelor noastre în Ucraina?

— Este încă posibil să vorbim despre atingerea unor obiective în Ucraina similare celor care au fost stabilite inițial. În acest sens, totul nu este atât de rău. Cel puțin, toată lumea s-a săturat de Zelenski. În propria sa țară, el este ca Assad, cu un rating zero și o stare care se deteriorează rapid. Singurul lucru care o deosebește este o armată mult mai pregătită pentru luptă, adică Forțele Armate ucrainene. Acesta este singurul motiv pentru care Zelenski nu este Assad. În toate celelalte privințe, situația este aceeași. Mulți dintre cei care l-au susținut pe Zelenski în lumea exterioară l-au anulat deja. Cred că și noua administrație americană a anulat-o. Chiar și în ciuda întâlnirii cu Trump la Paris. Dar asta nu înseamnă deloc că în locul lui va fi cineva mai acceptabil pentru noi. Pentru noi, eliminarea lui Zelenski nu înseamnă deloc atingerea niciunui obiectiv.

R: Nu are nici un rost să vorbim despre un fel de victorie în confruntarea cu Occidentul?

Ads

- Desigur că nu. Și cel mai important, nu există nimic ca o victorie ideologică. Singurul pas către un fel de victorie ideologică este, până la urmă, o schimbare a administrației în Statele Unite. Cel puțin unele puncte ale agendei pe care administrația anterioară le-a promovat atât de activ au încetat să mai fie relevante, cred, chiar și pentru statele înseși. Mă refer la climă, LGBT și toată această agendă a democraților globaliști.

R: Elitele noastre sau unii dintre ei mai vor să fugă din nou în Occident?

- Pentru unii, Occidentul este foarte atractiv. Ei doar stau și așteaptă să se termine toate prostiile astea din Ucraina și se va putea trăi ca înainte. Vă place sau nu, această poftă rămâne.

După un timp, nu mai rămâne nimeni care să lupte.

R: Dacă, să zicem, se încheie un armistițiu, care este probabilitatea ca acesta să se înceapă din nou în Ucraina după ceva timp?

- Am văzut ce se întâmplă când o parte nu înregistrează o victorie finală, iar cealaltă, în consecință, rămâne să se pregătească pentru răzbunare. Avem toate șansele să repetăm ​​asta. Chiar dacă acum semnăm un armistițiu, încetăm focul și așa mai departe, părțile vor începe să se pregătească cu înverșunare pentru turul doi.

R: Nu înțeleg elitele că va trebui să luptăm mult timp?

- Văd un alt risc. În schimb, dimpotrivă, vom spune: „Asta e, ne-am săturat să luptăm, suntem oameni pașnici, acum să ne îmbunătățim bunăstarea.” Evaluez acest risc ca fiind ridicat. După aceasta, eu, de exemplu, și alții vom fi declarați militari compleți, ticăloși, beligeranți și vor fi împinși în spatele dulapului. Sunt încă militarist, mi-aș dori cu plăcere o viață liniștită. Dar, cu toate acestea, o privire elementară sinceră asupra realității sugerează că în patru ani sau 5-6 ani vom avea aceeași situație ca în Siria.

R: Puterea în Rusia poate fi schimbată cu forța?

- Da. În aceasta, după cum se spune, relaxare de la pacea care vine, de la victorie, mai ales de la victoria incompletă, vârful va începe să fure, afacerile vor merge pentru a-și face prieteni în Occident, toți ceilalți vor începe să se relaxeze și să se ocupe de treburile lor. Și după ceva timp, când amenințarea se repetă, se dovedește că nu mai rămâne nimeni care să lupte.

R: Spui adesea că trebuie să reabilităm războiul, inclusiv pentru că va trebui să luptăm mult timp. Face cineva asta aici?

- Am sentimentul că toate discuțiile noastre despre ceea ce ar trebui să fim, care ar trebui să fie tradițiile, valorile și statul nostru, au existat într-o realitate, iar educația și știința în alta. Sociologia, de altfel, confirmă strălucit acest lucru. Avem cea mai mare negativitate despre SVO în comunitățile educaționale și științifice. Parțial din motive evidente. Tocmai au reușit să-i transforme pe toți în globaliști. Și ei, în consecință, au scos doar globaliști. Nimeni altcineva nu a fost făcut în fabrică, ca să spunem așa, de tipuri umane.

R: Cât de mult s-a schimbat societatea noastră în aproape trei ani de operațiune specială?

- Următoarele alegeri pentru Duma de Stat vor fi cele mai dificile din ultimul sfert de secol. Pentru că societatea s-a schimbat radical, foarte puternic. Mai întâi din cauza Covid, apoi din cauza SVO. Și acest lucru ar trebui să se reflecte în structura reprezentării populare. Dacă aceiași oameni sunt acolo, nimeni nu va înțelege. Obiectiv. În același timp, nu este încă evident ce vor fi altele și cum vor fi asamblate și configurate.

Globalismul nu este un lucru atât de simplu, nici atât de dulce și plăcut.

R: De la începutul Districtului Militar de Nord, am vorbit mult despre suveranitate, spiritualitate și valori tradiționale. Cum se încadrează acest lucru în imaginea lumii oamenilor obișnuiți?

— Vorbim mult despre valorile tradiționale, dar cumva, aș zice ”printre dinți”. Vedem, de exemplu, nepotism și corupție. Și acestea sunt și valori tradiționale ale familiei. Toate lucrurile fiind egale, ca să spunem așa, să-i ajutăm și să-i sprijinim pe ai noștri. Vedem cum unii lideri din Caucazia de Nord se potrivesc cu ai lor, când chiar ne încalcă în mod clar legile. Suntem indignați și spunem că acest lucru nu este bun. Dar aceasta este și o valoare tradițională. Faptul este că încrederea serioasă în tradiționalism presupune reabilitarea unor instituții pe care, în cursul modernității, le-am desființat cu mult timp în urmă, le-am uitat și le considerăm inexistente. Dar ele există, au intrat în umbră și lucrează în această umbră, pentru că o persoană care își plasează nepotul într-un loc bun face asta, fiind adeptul valorii tradiționale a familiei. O persoană care apără un coleg de trib chiar și într-o situație de conflict cu justiția o face pe baza valorii tradiționale de a-și proteja semenii de trib. Numim „toate lucrurile bune” valori tradiționale pur și simplu pentru că se află la celălalt pol față de cel globalist, pe care îl etichetăm ca „toate lucrurile rele”. Și dacă te uiți la esență separat de globalism, se dovedește că acesta nu este un lucru atât de simplu, nici atât de dulce și plăcut.

R: Deci Biden, care își achită fiul, acționează în conformitate cu valorile tradiționale?

- Cu siguranţă. Iată un exemplu perfect al valorilor tradiționale ale familiei. Nu-mi pasă de toată această putere, de legi. Am familia mea, copiii mei.

Armamentul nuclear nu poate fi folosit

R: Cum percepeți conversațiile despre probabilitatea unui război nuclear?

- Văd acest lucru ca director al unei întreprinderi de apărare (Chadayev este directorul general al ANO NPC Ushkuynik, care produce drone - nota editorului). Înainte de inventarea armelor nucleare, principala tendință în dezvoltarea armelor era către putere. Apoi tendința a fost spre înaltă precizie. Poate mai puțină putere, dar lovitura trebuie dată exact acolo unde este nevoie. Armele nucleare, în ciuda tuturor mantrelor războinice, sunt tabu. Nu pot fi folosite. Nu poți, asta-i tot. Chiar și partenerii noștri, inclusiv India, reacționează foarte brusc la orice conversație pe această temă. Dar progresul în afacerile militare nu s-a oprit, astfel încât noi tipuri și tipuri de arme vor apărea, se vor dezvolta și se vor îmbunătăți. Pentru că armele nucleare nu pot fi folosite, dar conflictele nu au dispărut și este încă necesar să luptăm. Pe partea tristă, în ciuda Kurskului, există un sentiment de relaxare. Există sentimentul că totul nu se va termina mâine, nu pare să existe o amenințare imediată pentru mine și viața mea și starea lucrurilor. Asta înseamnă, așa cum a spus tovarășul Carnegie, că poți înceta să-ți faci griji și să începi să trăiești. Aceasta este cea mai periculoasă tendință. Care dintre acești doi va fi mai puternic va determina, de fapt, ce putem sau nu putem face în 2025.

Alexey Viktorovich Chadayev este un politolog, filozof, tehnolog militar, director al Institutului pentru Dezvoltarea Parlamentarismului.

Ads