Polonia în alertă după atacul masiv al Rusiei în Ucraina. Aeronavele poloneze și aliate activate în spațiul aerian

Autor: Maria Mora
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 10:45
Avioane poloneze, activate după atacul rusesc din Ucraina FOTO Facebook /NATO Allied Air Command

Aeronave poloneze și aliate au fost activate duminică dimineața pentru a garanta siguranța spațiului aerian polonez după atacurile aeriene executate de Rusia în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a declarat comandamentul operațional al forțelor armate poloneze.

„Aeronave poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional într-o postare pe platforma X.

La scurtă vreme după miezul nopții, aproape toată Ucraina era sub alerte de raid aerian.

Duminică dimineață, potrivit AFP, forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat în cursul nopții 805 drone și 13 rachete spre Ucraina, cel mai amplu atac aerian de la începutul războiului. Operațiunea Moscovei a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte câteva zeci, fiind avariată și clădirea cabinetului de miniștri din Kiev.

În Polonia, postul privat de televiziune RMF FM a relatat sâmbătă că un obiect neidentificat, posibil o dronă, a căzut lângă satul Majdan-Sielec, în estul țării. Ministerul Apărării de la Varșovia a transmis ulterior, prin vocea purtătorului de cuvânt, că nu pare să fi fost vorba despre o dronă militară, ci mai degrabă a fost una folosită pentru contrabandă.

Potrivit RMF FM, obiectul a căzut la aproximativ 500 de metri de clădiri, iar la fața locului au intervenit serviciile de securitate.

UPDATE Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Moscova a vizat, în premieră, o clădire guvernamentală. Zelenski: Crimă deliberată și prelungire a războiului VIDEO
UPDATE Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Moscova a vizat, în premieră, o clădire guvernamentală. Zelenski: Crimă deliberată și prelungire a războiului VIDEO
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin două persoane şi lăsând fum să se...
O posibilă dronă a căzut în estul Poloniei. Țara europeană este în stare de alertă maximă în ceea ce privește obiectele care intră în spațiul său aerian
O posibilă dronă a căzut în estul Poloniei. Țara europeană este în stare de alertă maximă în ceea ce privește obiectele care intră în spațiul său aerian
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă, 6 septembrie, postul de radio RMF FM. „Pot confirma...
