Polonia în alertă din cauza atacurilor Rusiei. Forțele armate „rămân pe deplin pregătite pentru un răspuns imediat”

Autor: Maria Mora
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 09:01
123 citiri
Polonia în alertă din cauza atacurilor Rusiei. Forțele armate „rămân pe deplin pregătite pentru un răspuns imediat”
Avioane militare Foto: Facebook/NATO

Polonia a ridicat avioane de apărare antiaeriană ca urmare a unor noi atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei. Autoritățile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporojie.

Apărarea aeriană poloneză și aliată a fost desfășurată pentru a securiza spațiul aerian al țării, a declarat armata sa. Cea mai recentă desfășurare de duminică are loc în contextul în care blocul de securitate transatlantic NATO își intensifică patrulele aeriene în regiune, ca răspuns la presupusele incursiuni rusești în spațiul aerian și la observarea dronelor în mai multe state membre.

„Avioanele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare aeriană terestră și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X duminică dimineață.

„Aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea spațiului aerian și protejarea cetățenilor, în special în zonele adiacente regiunii amenințate”, se adaugă în comunicat.

Armata poloneză a declarat că monitorizează situația actuală, afirmând că forțele sale aflate sub comanda sa „rămân pe deplin pregătite pentru un răspuns imediat”.

Polonia împarte aproximativ 530 km (329 mile) cu Ucraina.

La ora 02:10 GMT, întreaga Ucraina era sub alertă de raid aerian în urma avertismentelor Forțelor Aeriene Ucrainene privind atacurile cu rachete și drone rusești.

Un mort și nouă răniți la Zaporojie

Potrivit guvernatorului regiunii Zaporojie (sud-est), Ivan Fedorov, acest „atac combinat” rus a ucis o femeie și a rănit nouă persoane.

Pe Telegram, el a publicat fotografii care par să arate locul afectat, cu o clădire cu mai multe etaje parțial distrusă. La ora locală 04:09 (01:09 GMT) era în vigoare o alertă aeriană în toată Ucraina.

Rusia intensifică atacurile pe măsură ce temperaturile scad, vizând în special instalațiile energetice ucrainene. Armata sa a lansat săptămâna aceasta cea mai amplă ofensivă împotriva infrastructurilor gaziere din Ucraina, iar sâmbătă, atacurile au întrerupt alimentarea cu energie electrică a aproximativ 50.000 de locuințe din regiunea Cernihiv (nord).

Un expert acuză SRI că lansează manipulări după manualele KGB-ului. „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem în spatele lui Georgescu! N-am lucrat noi pe mână cu rușii!”
Un expert acuză SRI că lansează manipulări după manualele KGB-ului. „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem în spatele lui Georgescu! N-am lucrat noi pe mână cu rușii!”
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunțat-o președintele României, Nicușor Dan, de a lupta și de a elimina influența rusească, afirmă profesorul Armand Goșu,...
China, implicată indirect în războiul din Ucraina. Ce informații cruciale furnizează Beijingul
China, implicată indirect în războiul din Ucraina. Ce informații cruciale furnizează Beijingul
China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informații....
#razboi Ucraina, #forte poloneze, #aparare polonia, #atacuri rusia, #zaporojie , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Sorin Oprescu a fost prins si ridicat de politie in Salonic. Fostul primar al Capitalei este condamnat la 10 anipentrucoruptie

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Polonia în alertă din cauza atacurilor Rusiei. Forțele armate „rămân pe deplin pregătite pentru un răspuns imediat”
  2. Un expert acuză SRI că lansează manipulări după manualele KGB-ului. „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem în spatele lui Georgescu! N-am lucrat noi pe mână cu rușii!”
  3. Cum ar putea Chișinăul rezolva spinoasa problemă a Transnistriei. Un politolog vede o fereastră de oportunitate: Oligarhii transnistreni, gata să trădeze Rusia
  4. Cum încearcă Orban să momească alegătorii înainte de alegerile cruciale din 2026. Economiștii atrag atenția că măsurile pre-electorale implică riscuri fiscale semnificative
  5. China, implicată indirect în războiul din Ucraina. Ce informații cruciale furnizează Beijingul
  6. Un nou incident în Europa cu obiecte zburătoare suspecte. Aeroport închis în Lituania, după decizii similare în München VIDEO
  7. Avertisment dur al lui Putin: Dacă Vestul face mutarea, atunci Rusia recurge la ceva nemaivăzut de 35 de ani VIDEO
  8. Judecători în grevă, corupți liberi. Marile dosare „albite” în ultimele luni. În ce instanțe au trenat nejustificat de mult judecarea cauzelor
  9. Adezivul minune inventat de chinezi. Oasele rupte ar putea fi lipite în doar 3 minute
  10. Protestatarii din Georgia au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidențial, după alegeri. Riposte cu tunuri de apă VIDEO