Aliații promit consolidarea flancului estic după violările repetate ale spațiului aerian de către Rusia

Germania a urmat exemplul Marii Britanii și a anunțat întărirea apărării aeriene a Poloniei, după ce o serie de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Aliații din NATO au promis totodată trimiterea de trupe și aeronave suplimentare pentru a descuraja Moscova și a-și consolida flancul estic, scrie The Telegraph.

Ministerul german al apărării a anunțat joi dublarea numărului de avioane Eurofighter implicate în misiunile de poliție aeriană pentru Polonia — de la două la patru — după o ofertă similară venită din partea Marii Britanii de a trimite avioane și sisteme de apărare antiaeriană. Germania a prelungit, totodată, staționarea unei escadrile de reacție rapidă la baza aeriană Laage, care coordonează misiunile de protecție a spațiului polonez, până la 31 decembrie.

„Ca urmare a violărilor repetate ale spațiului aerian al Alianței, guvernul german a decis să extindă și să intensifice contribuția la apărarea spațiului aerian polonez (Air Policing Poland)”, a transmis ministerul.

Sprijin suplimentar de la aliați

Olanda va trimite sisteme de apărare antiaeriană, artilerie și aproximativ 300 de militari, în timp ce Cehia a anunțat trimiterea a trei elicoptere Mi-171Sh și a 100 de soldați, a declarat joi ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Suedia a confirmat, de asemenea, trimiterea „urgentă” de ajutor suplimentar pentru Polonia, inclusiv sisteme antiaeriene și aeronave.

Ads

Franța va disloca trei avioane de luptă pentru a sprijini protecția spațiului aerian polonez.

În condițiile în care tensiunile cresc, Rusia i-a cerut Poloniei redeschiderea frontierei cu Belarus — aliat apropiat al Moscovei — calificând închiderea graniței drept „distructivă” și avertizând asupra unor posibile consecințe. Frontiera fusese închisă înaintea unor exerciții militare comune ruso-belarus.

Noapte de alertă: drone, rachete și teste ale răspunsului NATO

În noaptea incidentului, avioane de vânătoare poloneze și olandeze au fost scoase în aer după ce Moscova a lansat un bombardament cu rachete de mare rază și valuri de drone asupra Ucrainei. Circa 19 drone, între care și aparate de tip Gerbera — folositoare ca dispozitive decoy — au intrat în spațiul polonez. Dintre acestea, două au fost doborâte de F-35 olandeze implicate în operațiune; alte trei s-au prăbușit în circumstanțe mai puțin clare.

Incidentul a fost interpretat de multe voci ca un test al Rusiei pentru apărarea aeriană a NATO și pentru hotărârea Alianței de a invoca, eventual, articolul 5 — clauza de apărare colectivă.

Ads

Costurile disproporționate ale apărării

O analiză publicată în Telegraph, bazată pe o fotografie ce a circulat în mediul online - cu resturi ale unei rachete AIM-120C-7 (AMRAAM) folosită de mai mulți aliați NATO - ar putea indica utilizarea unor rachete care costă în jur de 2 milioane de dolari fiecare pentru a doborî drone care, pe de altă parte, costă aproximativ 10.000 de dolari la construcție și sunt inspirate din designul iranian Shahed. Diferența enormă de cost ridică întrebări despre eficiența economică și tactică a acestor interceptări.

Liderii occidentali au discutat intens despre întărirea apărării Poloniei și Ucrainei. Premierul britanic Keir Starmer a avut convorbiri cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei și Emmanuel Macron, președintele Franței, privind consolidarea apărării aeriene. Downing Street a comunicat că Marea Britanie este pregătită să susțină orice desfășurare NATO suplimentară în regiune; printre opțiuni se află trimiterea de avioane RAF Typhoon sau a unui sistem terestru Sky Sabre.

Ads