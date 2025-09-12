Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot nu reprezintă o soluție eficientă împotriva atacurilor cu drone lansate de Rusia. În schimb, Ucraina este dispusă să colaboreze cu Polonia pentru a împărtăși expertiza sa în contracararea acestor amenințări.

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele Finlandei, Alexander Stubb, Zelenski a precizat că utilizarea sistemelor Patriot împotriva dronelor de tip Shahed sau Geran nu este sustenabilă din punct de vedere economic sau logistic.

„O singură rachetă Patriot costă între 2 și 3 milioane de dolari, în timp ce o dronă Shahed are un cost estimat de până la 100.000 de dolari,” a afirmat liderul ucrainean.

Statele Unite, principalul producător de rachete pentru sistemele Patriot, pot fabrica între 50 și 60 de interceptori lunar — o capacitate insuficientă în contextul în care Rusia lansează, în unele zile, până la 800 de drone împotriva Ucrainei.

Cooperare tehnică cu Polonia

Zelenski a anunțat că șeful Statului Major General al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a inițiat discuții cu omologii săi polonezi pentru a stabili o formă de cooperare în domeniul apărării antiaeriene. „Au rămas doar detaliile tehnice,” a spus președintele.

Inițiativa survine la scurt timp după ce, pe 10 septembrie, Polonia a raportat interceptarea pentru prima dată a unor drone rusești de tip Shahed pe teritoriul său. În urma incidentului, autoritățile poloneze au închis temporar Aeroportul Chopin din Varșovia.

Varșovia cere sprijin suplimentar

Potrivit agenției Bloomberg, Polonia a solicitat oficial aliaților NATO sprijin suplimentar sub formă de sisteme de apărare antiaeriană și tehnologii de contracarare a dronelor. Solicitarea a fost adresată după ultimele atacuri asupra Ucrainei, în cadrul cărora dronele rusești au pătruns și în spațiul aerian polonez.

Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că țara sa are nevoie de o „barieră antidrone” și de sisteme Patriot suplimentare, subliniind că amenințarea rusă nu se limitează doar la drone.

Pe fondul acestor discuții, oficiali occidentali analizează și posibilitatea de a prelungi desfășurarea avioanelor de luptă Typhoon în cadrul misiunii NATO de patrulare aeriană din Polonia. Avioanele au fost deja staționate temporar în țară în cadrul unei rotații NATO.

Rezerve din partea aliaților

Cu toate acestea, unele state membre exprimă rezerve cu privire la trimiterea de sisteme avansate în Polonia. Jens Plötner, adjunctul ministrului german al apărării, a subliniat că livrările trebuie prioritizate în funcție de intensitatea atacurilor, făcând trimitere la valurile continue de drone și rachete cu care se confruntă Ucraina.

Anterior, oficialii NATO au precizat că utilizarea avioanelor F-35 pentru a intercepta drone nu este o soluție viabilă din punct de vedere militar și financiar. Alianța studiază acum modelul ucrainean de apărare antidrone, care implică sisteme mai flexibile și costuri reduse.

