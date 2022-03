Guvernul Poloniei a anunțat în seara zilei de marți, 8 martie, că urmează să ajute în cel mai scurt timp posibil Ucraina cu avioane de luptă MiG.

"Autoritățile Republicii Polone, după consultări între președinte și guvern, sunt gata să trimită – imediat și gratuit – toate avioanele lor MiG-29 la Baza Aeriană Ramstein (n.r. - administrată de SUA în Germania) și să le pună la dispoziția Guvernului Statelor Unite ale Americii.

În același timp, Polonia solicită Statelor Unite să pună la dispoziție în schimb avioane uzate cu capacități operaționale similare celor donate. Polonia este pregătită să stabilească imediat condițiile de cumpărare a respectivelor avioane.

Guvernul polonez solicită și altor Aliați NATO – care au în dotare avioane MiG-29 – să acționeze în același sens", a anunțat Guvernul Poloniei în comunicatul de presă.

Analiștii sunt de părere că cele 28 de avioane MiG-29 ale Poloniei, odată ajunse în Germania, vor fi rebrenduite cu simbolurile militare ale SUA și apoi vor fi trimise în Ucraina drept parte a unui contract comercial.

Avioanele MiG, de proveniență rusească, sunt singurele pe care piloții ucraineni s-au antrenat și știu să le manevreze.

Mișcarea gândită de aliați cu avioanele MiG ar urma să asigure neutralitatea Poloniei și să ferească țara vecină Ucrainei de eventuale represalii din partea Rusiei.

