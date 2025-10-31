Un al doilea avion de spionaj rusesc interceptat de europeni în trei zile. Precizările făcute de Polonia

Polonia a interceptat din nou un avion de spionaj rusesc deasupra Mării Baltice, au anunțat oficialii de la Varșovia. Este al doilea incident de acest fel în doar trei zile.

Într-o declarație similară cu cea făcută miercuri, comandamentul operațional polonez a anunțat joi, 30 octombrie, că două dintre avioanele sale de vânătoare MiG-29 au fost mobilizate pentru a identifica o aeronavă Il-20 înainte de ora 9:00, ora locală.

„Astăzi, avioane MiG-29 au interceptat un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice”, a declarat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Acesta a precizat că aeronavele forțelor aeriene poloneze au escortat avionul de supraveghere rusesc, fără ca spațiul aerian al Poloniei să fie încălcat.

Comandamentul Operațional al Armatei Poloneze a descris ulterior incidentul.

„Pe 30 octombrie 2025, înainte de ora 9:00, perechea de avioane de vânătoare MiG-29 din Forțele Aeriene (Poloneze) aflate în serviciu a efectuat o altă interceptare în această săptămână a unui avion de recunoaștere Il-20 al Federației Ruse care efectua un zbor deasupra Mării Baltice”, se arată în comunicat.

„Aeronava, care zbura în spațiul aerian internațional fără un plan de zbor depus și cu transponderul oprit, a fost interceptată, identificată și escortată în afara zonei de responsabilitate. Nu a existat nicio încălcare a spațiului aerian polonez.”

Țările de pe flancul estic al NATO sunt în alertă maximă pentru potențiale incursiuni în spațiul aerian din septembrie, când trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la câteva zile după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez.

Polonia și aliații NATO și-au ridicat nivelul de alertă, în contextul noilor atacuri rusești asupra Ucrainei.

Este al doilea episod similar într-o săptămână, după ce zilele trecute alte două aeronave poloneze au interceptat un avion rus de tip Iliușin-20 aflat într-o misiune de recunoaștere, care zbura fără plan de zbor și cu transponderul oprit.

În ultimele luni, astfel de incidente au amplificat tensiunile din spațiul aerian european.

