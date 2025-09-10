Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi au fost închise, NATO și SUA au fost informate VIDEO

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 07:14
Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi au fost închise, NATO și SUA au fost informate VIDEO
Polonezii au anunțat că au doborât mai multe drone rusești /FOTO:X/@LogKa11

Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei, incident ce a determinat închiderea unor aeroporturi și mobilizarea avioanelor NATO. Autoritățile de la Varșovia au ridicat nivelul de alertă și au avertizat populația să rămână în case, în timp ce exercițiile militare ruso-belaruse programate în apropierea graniței sporesc tensiunile regionale.

”A fost mobilizat armament și serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, se arată într-o declarație a Comandamentului Operațional al Poloniei publicată pe X.

Declarația precizează că operațiunea militară este în curs de desfășurare și îndeamnă locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informații suplimentare despre ”obiectele de tip dronă”.

Marco Rubio spune că a fost informat

Polonia este membră a alianței NATO, un pact de apărare transatlantic care implică SUA și care aplică principiul conform căruia un atac asupra unuia dintre membri este un atac asupra tuturor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pentru CNN că a fost informat cu privire la prezența dronelor rusești deasupra Poloniei.

”Da”, a răspuns el când a fost întrebat de CNN dacă a primit informații, în timp ce părăsea o cină cu președintele Donald Trump marți seară.

Anterior, autoritățile poloneze au închis Aeroportul Internațional din Varșovia, iar armata a declarat că avioane poloneze și NATO au fost mobilizate după ce au apărut informații privind prezența dronelor rusești deasupra țării.

Mai multe aeroporturi au fost închise

Comandamentul Operațional al armatei poloneze a declarat într-un comunicat că ”sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă”, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra teritoriului ucrainean.

”Pentru a asigura securitatea spațiului aerian polonez, Comandantul operațional al forțelor armate poloneze a activat toate procedurile necesare”, se arată în declarație, adăugându-se că armata poloneză este ”pe deplin pregătită pentru o reacție imediată”.

Un aviz către piloți (NOTAM) publicat pe site-ul web al Administrației Federale a Aviației din SUA a anunțat că Aeroportul Chopin din Varșovia și cel puțin alte două aeroporturi din Polonia erau indisponibile ”din cauza unor activități militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”.

Anterior, Forțele Aeriene Ucrainene au declarat pe aplicația de mesagerie Telegram că dronele se îndreptau spre vest și amenințau orașul Zamoșc din Polonia, dar declarația a fost ștearsă între timp, a raportat Reuters.

Nu a fost clar imediat câte drone se aflau în spațiul aerian al Poloniei. Mass-media ucraineană a raportat că cel puțin o dronă se îndrepta spre orașul Rzeszów din vestul Poloniei.

Aeroportul Rzeszów-Jasionka, din sud-estul Poloniei, a fost de asemenea închis, potrivit unei informații NOTAM. Aeroportul a fost un centru logistic pentru ajutorul NATO acordat Ucrainei, deși Statele Unite și-au retras forțele din bază la începutul acestui an. Aeroportul din Lublin, Polonia, la sud-est de Varșovia, era de asemenea indisponibil din cauza activității militare.

Granița cu Belarus a fost închisă

Polonia a anunțat anterior că închide granița sa estică cu aliatul Rusiei, Belarus, din cauza exercițiilor militare comune ruso-belaruse care încep vineri, a raportat Reuters. Exercițiile la scară largă Zapad 25, care vor avea loc în vestul Rusiei și Belarus, au stârnit îngrijorări în materie de securitate nu numai în Polonia, ci și în țările vecine membre NATO, Lituania și Letonia, potrivit Reuters.

”Vineri, manevrele ruso-belaruse, foarte agresive din perspectiva doctrinei militare, încep în Belarus, foarte aproape de granița cu Polonia”, a declarat premierul polonez Donald Tusk într-o ședință a guvernului, a raportat Reuters.

”Prin urmare, din motive de securitate națională, vom închide granița cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, în legătură cu manevrele Zapad, joi la miezul nopții”, a anunțat Tusk.

  Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi au fost închise, NATO și SUA au fost informate VIDEO
