În urma incursiunii dronelor rusești în Polonia, secretarul britanic al Apărării, John Healy, a declarat că a instruit forțele armate ale țării să pregătească opțiuni pentru consolidarea apărării aeriene a NATO în regiune. Apeluri similare au fost făcute și de alte țări NATO, inclusiv Franța, Germania și Olanda, care și-au anunțat intenția de a desfășura apărări suplimentare. Acesta este un răspuns complet greșit care face jocul Rusiei, spune colonelul Richard Kemp, fost ofițer al armatei britanice.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că incidentul a adus Polonia mai aproape de un conflict militar „mai mult ca niciodată de la al Doilea Război Mondial încoace”, calificând prezența celor 19 drone rusești pe teritoriul polonez drept o „provocare masivă”. Alții, inclusiv o serie de experți în apărare, au declarat că Rusia testează răspunsul NATO.

Colonelul adaugă că nimic din toate acestea nu este adevărat. Putin nu trebuie să testeze reacția noastră la incursiunea dronelor în spațiul aerian NATO, pentru că știe deja exact care va fi: niciuna.

Aceasta nu a fost nicio încercare de a testa apărarea aeriană poloneză în scopul unei noi ofensive la scară largă, nici o provocare pentru a provoca NATO să riposteze împotriva teritoriului său. Se pare că un număr maxim de 19 drone au intrat în spațiul aerian polonez, insuficient pentru a justifica un răspuns serios. NATO a confirmat acest lucru, menționând că nu existau motive pentru activarea Articolului 5 - „un atac asupra uneia este un atac asupra tuturor”.

Deci, dacă aceasta nu a fost cu adevărat o provocare, o escaladare sau un test de reacție, atunci ce a fost?

„Aceasta a făcut parte din același model de acțiune pe care Rusia l-a urmat de la invazia sa la scară largă a Ucrainei în 2022. Așteptându-se la o luptă fulgerătoare care ar fi fost urmată de o capitulare rapidă a Kievului, Putin s-a blocat în schimb într-un război lent și extrem de costisitor, care durează de peste trei ani”, adaugă Kemp.

Principalul motiv pentru aceasta a fost furnizarea constantă de arme și muniție din partea Occidentului. Teama de escaladare a împiedicat Europa și Statele Unite să trimită suficiente muniții Ucrainei pentru a-i respinge pe ruși, dar deocamdată a fost suficientă pentru a-i permite să reziste. Fără aceste aprovizionări, în ciuda incredibilului spirit de luptă al trupelor ucrainene, a abilităților lor de luptă și a producției lor de arme, Kievul ar fi căzut de mult.

Acest lucru l-a determinat pe Putin să lanseze o campanie de propagandă extrem de eficientă, precum și acte de sabotaj, incendiere, atacuri cibernetice, tentative de asasinat și intimidare în țările occidentale, în încercarea de a le convinge să reducă sau să oprească complet livrările de arme.

O mare parte din această campanie politică a avut ca scop amenințarea țărilor europene cu viitoare agresiuni rusești direct împotriva lor, inclusiv cu arme nucleare. Scopul era de a arăta guvernelor și alegătorilor acestora că propria lor nevoie de apărare națională era mai mare decât nevoia de a continua să-și înarmeze aliatul ucrainean.

Adevăratul scop al invaziei cu drone: să insufle frică în rândul țărilor NATO

Acesta a fost și adevăratul scop al invaziei cu drone: să insufle frică în rândul țărilor NATO, astfel încât acestea să încerce să concentreze mai multe mijloace de apărare aeriană pentru a proteja Polonia și, prin urmare, să priveze Ucraina de resursele de care are atât de multă nevoie.

Așadar, răspunsul corect la o invazie este opusul a ceea ce își dorește Putin. Aceasta nu înseamnă că țările NATO nu ar trebui să își consolideze propria apărare aeriană – ar trebui, și ar fi trebuit să facă acest lucru de ani de zile. Problema este că această zonă este semnificativ subdezvoltată în Occident, chiar dacă potențialii adversari au achiziționat din ce în ce mai multe rachete și drone.

Însă, având în vedere resursele extrem de limitate de apărare aeriană, prioritatea țărilor NATO ar trebui acum să fie redirecționarea sistemelor existente către Ucraina cât mai mult posibil, în loc să le păstreze în rezervă pentru un război care în prezent nu reprezintă o amenințare reală.

Desigur, un astfel de război împotriva Occidentului ar putea avea loc în viitor, dar Putin nu are de gând să înceapă unul prea curând. Are prea multe de făcut în Ucraina, iar ultimul lucru pe care și-l dorește este să agraveze acest conflict. Acest lucru a fost clar de la început: în ciuda retoricii sale agresive anti-occidentale, a fost extrem de atent să evite o confruntare directă cu NATO.

„Cel mai bun mod de a preveni această evoluție este să-i refuzăm victoria de care are atât de multă nevoie în Ucraina chiar acum. Iar cel mai bun mod de a face acest lucru nu este să depozităm active militare importante în depozite occidentale sau chiar să le desfășurăm în Polonia sau în altă parte a Europei, ci să consolidăm puterea de luptă a Kievului, astfel încât acesta să poată opune cât mai multă rezistență posibil”, a concluzionat Kemp.

