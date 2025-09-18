Polonia acuză noi tentative ale dronelor rusești de a încălca spațiul aerian al NATO

Autor: Veronica Andrei
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 18:11
402 citiri
Polonia acuză noi tentative ale dronelor rusești de a încălca spațiul aerian al NATO
Drona Shahed/FOTO:X/@LogKa11

Polonia a anunțat joi, 18 septembrie, că drone rusești au încercat din nou să pătrundă în spațiul său aerian, la doar câteva zile după un incident similar care a determinat Varșovia să solicite consultări urgente în cadrul NATO.

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că autoritățile de frontieră au înregistrat o creștere a activității dronelor provenite atât din Rusia, cât și din Belarus, care ar fi încercat să traverseze granița.

La începutul lunii, Polonia a confirmat că a doborât drone rusești ce intraseră pe teritoriul său la 10 septembrie, un episod ce a stârnit îngrijorare la nivel internațional. Ministerul rus al Apărării nu a comentat până acum aceste acuzații.

Kiev și Varșovia lansează o forță operativă comună pentru drone

În paralel, Ucraina și Polonia au convenit să creeze un grup operațional comun dedicat sistemelor de aeronave fără pilot, a anunțat premierul ucrainean Denys Șmihal, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev alături de ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Această structură va deveni o platformă pentru coordonarea și dezvoltarea unor inițiative comune. Vom integra cele mai noi tehnologii și vom lansa proiecte care să consolideze protecția populației și a infrastructurii critice”, a afirmat Șmihal.

Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, grupul de lucru va pune accent pe programe comune de instruire, schimb de experiență operațională și dezvoltarea de metode pentru utilizarea și contracararea dronelor. De asemenea, inițiativa urmărește să întărească interoperabilitatea dintre armatele celor două state și compatibilitatea acestora cu standardele NATO.

Oficialii au semnat deja un Memorandum privind înființarea grupului de lucru și o Declarație comună pentru consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării.

Kosiniak-Kamysz, aflat la Kiev cu o delegație a forțelor armate poloneze, a subliniat că noile acorduri includ și cooperarea în domeniul operării dronelor, precum și dezvoltarea unor inițiative industriale comune.

Analiștii consideră că intensificarea activității dronelor rusești în apropierea granițelor Poloniei reprezintă o strategie deliberată a Kremlinului. Petro Gherasimenko, expert în securitate, afirmă că Rusia urmărește să descurajeze transferul de sisteme de apărare aeriană către Ucraina și să reducă implicarea logistică a Poloniei în sprijinirea Kievului.

