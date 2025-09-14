Ministrul de Externe al Poloniei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu sunt credibile în lipsa disponibilității de a lupta împotriva Rusiei

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 13:40
Radek Sikorski, ministrul polonez de Externe FOTO Hepta

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a pus sub semnul întrebării eficiența unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, argumentând că astfel de angajamente riscă să fie lipsite de conținut real dacă nu există voință politică și militară pentru a le susține în mod concret.

Vorbind la conferința Yalta European Strategy (YES) desfășurată la Kiev, Sikorski a reamintit că Ucraina beneficiază deja de garanții formale prin Memorandumul de la Budapesta din 1994, dar acestea nu au reușit să prevină invazia rusă.

„Logica garanțiilor de securitate este următoarea: dacă ataci un stat protejat, vom intra în război pentru el. Asta înseamnă că, oferind garanții Ucrainei, declarăm că suntem gata să pornim un război cu Rusia. Iar eu nu cred că acest lucru este credibil”, a declarat Sikorski, citat de European Pravda.

„Cine vrea să lupte cu Rusia poate începe de acum. Dar nu prea văd doritori”, a adăugat ministrul.

Prioritatea reală: sprijin militar, nu promisiuni simbolice

Șeful diplomației poloneze a avertizat că angajamentele fără susținere reală pot submina încrederea internațională, ceea ce ar avea consecințe negative pentru Ucraina.

„În relațiile internaționale, nimic nu este mai periculos decât să oferi garanții care nu sunt crezute. Trebuie să recunoaștem că nu vorbim despre garanții, ci despre monitorizarea păcii și întărirea capacității Ucrainei de a se apăra.”

Sikorski a mai spus că discuțiile prelungite despre garanții de securitate pot distrage atenția decidenților politici de la obiectivele imediate, cum ar fi obținerea de fonduri pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

„Mă tem că această discuție autoreferențială îi demobilizează pe politicieni și ne abate de la sarcina urgentă: identificarea surselor de finanțare pentru Ucraina în anii 2026 și 2027”, a concluzionat el.

Kievul insistă asupra unui pachet concret de măsuri

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris cele trei blocuri principale ale garanțiilor de securitate solicitate de Ucraina:

-Păstrarea actualului efectiv al armatei ucrainene;

-Acorduri politice cu liderii NATO privind sprijinul militar în cazul unei noi agresiuni;

-Sancțiuni economice suplimentare împotriva Rusiei și utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei.

Conferința YES, organizată anual de Fundația Victor Pinchuk, reunește lideri politici și experți internaționali pentru a discuta viitorul Ucrainei în contextul agresiunii ruse și al aspirațiilor europene ale țării.

