Polonia cere NATO să se pregătească de război. Președintele Nawrocki spune că atacul cu drone a fost "controlat direct de la Moscova"

Președintele Karol Nawrocki a cerut întărirea capacităților de descurajare ale NATO, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Nawrocki a subliniat că pregătirea pentru război garantează pacea și a sprijinit apelul SUA de a opri importurile de petrol rusesc, avertizând că achizițiile continuate ar încuraja Moscova și ar putea duce la noi agresiuni.

"Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război, pentru că numai asta asigură pacea", a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild și publicat luni, potrivit Agerpres.

El a adăugat că se așteaptă ca "astfel de atacuri pe teritoriul NATO" să nu se mai întâmple și ca Alianța să fie și mai bine pregătită.

Săptămâna trecută, cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, fiind pentru prima dată când forțele poloneze și cele ale NATO au doborât drone deasupra Poloniei. Resturi ale dronelor au fost găsite la sute de kilometri de granița de est a Poloniei.

Nawrocki a declarat că, în opinia sa, atacul a fost "controlat direct de la Moscova" și este o demonstrație a capacităților președintelui rus Vladimir Putin. Doar trei sau patru drone au fost doborâte, dar președintele Nawrocki și-a exprimat mulțumirea că niciun militar sau civil polonez nu a fost ucis.

Ads

Nawrocki și-a exprimat sprijinul pentru apelul lansat de președintele american Donald Trump către membrii NATO de a opri toate importurile de petrol rusesc, avertizând că o continuare a achiziționării de petrol rusesc va încuraja Moscova și ar risca să conducă la noi agresiuni. Apelul lui Trump vizează, printre altele, Ungaria și Slovacia, precum și Franța, care importă petrol rusesc din India.

Numai sancțiunile împotriva Moscovei și Trump ar putea pune presiune asupra lui Putin pentru a încheia războiul și pentru a păstra integritatea teritorială a Ucrainei, a spus Nawrocki, adăugând că "Europa ar trebui să-l sprijine (pe Trump) în aceste eforturi".

Ads