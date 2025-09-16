Polonia cere NATO să se pregătească de război. Președintele Nawrocki spune că atacul cu drone a fost "controlat direct de la Moscova"

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 10:24
50 citiri
Polonia cere NATO să se pregătească de război. Președintele Nawrocki spune că atacul cu drone a fost "controlat direct de la Moscova"
Karol Nawrocki, președintele Poloniei FOTO Facebook/Karol Nawrocki

Președintele Karol Nawrocki a cerut întărirea capacităților de descurajare ale NATO, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Nawrocki a subliniat că pregătirea pentru război garantează pacea și a sprijinit apelul SUA de a opri importurile de petrol rusesc, avertizând că achizițiile continuate ar încuraja Moscova și ar putea duce la noi agresiuni.

"Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război, pentru că numai asta asigură pacea", a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild și publicat luni, potrivit Agerpres.

El a adăugat că se așteaptă ca "astfel de atacuri pe teritoriul NATO" să nu se mai întâmple și ca Alianța să fie și mai bine pregătită.

Săptămâna trecută, cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, fiind pentru prima dată când forțele poloneze și cele ale NATO au doborât drone deasupra Poloniei. Resturi ale dronelor au fost găsite la sute de kilometri de granița de est a Poloniei.

Nawrocki a declarat că, în opinia sa, atacul a fost "controlat direct de la Moscova" și este o demonstrație a capacităților președintelui rus Vladimir Putin. Doar trei sau patru drone au fost doborâte, dar președintele Nawrocki și-a exprimat mulțumirea că niciun militar sau civil polonez nu a fost ucis.

Nawrocki și-a exprimat sprijinul pentru apelul lansat de președintele american Donald Trump către membrii NATO de a opri toate importurile de petrol rusesc, avertizând că o continuare a achiziționării de petrol rusesc va încuraja Moscova și ar risca să conducă la noi agresiuni. Apelul lui Trump vizează, printre altele, Ungaria și Slovacia, precum și Franța, care importă petrol rusesc din India.

Numai sancțiunile împotriva Moscovei și Trump ar putea pune presiune asupra lui Putin pentru a încheia războiul și pentru a păstra integritatea teritorială a Ucrainei, a spus Nawrocki, adăugând că "Europa ar trebui să-l sprijine (pe Trump) în aceste eforturi".

Aliații promit consolidarea flancului estic după violările repetate ale spațiului aerian de către Rusia
Aliații promit consolidarea flancului estic după violările repetate ale spațiului aerian de către Rusia
Germania a urmat exemplul Marii Britanii și a anunțat întărirea apărării aeriene a Poloniei, după ce o serie de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Aliații din NATO au...
Tactica „Salamului” și „flotele de țânțari”. Drona, noua armă amenințătoare a Rusiei, care testează flancul estic al NATO
Tactica „Salamului” și „flotele de țânțari”. Drona, noua armă amenințătoare a Rusiei, care testează flancul estic al NATO
De la lovirea unei nave ucrainene în Delta Dunării până la pătrunderea unor drone în spațiul aerian al Poloniei, Kremlinul pare să transmită Occidentului un avertisment dur, calculat și...
#razboi Ucraina, #Polonia, #NATO, #Karol Nawrocki , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Spaniolii si-au ales tabara. Prim-ministrul Pedro Sanchez a facut anuntul. Imagini cu haosul din Madrid
Digi24.ro
Marea teama a lui Vladimir Putin. Ce se ascunde, de fapt, in spatele discutiilor cu Xi Jinping despre prelungirea vietii si nemurire
Adevarul.ro
Companiile prefera "angajatii maturi, cu rate si copii". Tinerii romani, in topul somajului european: "Nu vrem sa fim sclavi pe plantatie"

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alegeri locale în NRW: AfD se întărește, Verzii pierd teren
  2. Polonia cere NATO să se pregătească de război. Președintele Nawrocki spune că atacul cu drone a fost "controlat direct de la Moscova"
  3. Un camion s-a prăbușit într-un crater apărut în asfalt. Unde a avut loc incidentul FOTO/VIDEO
  4. Partidul Maiei Sandu conduce detașat în opțiunile de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Dar peste un sfert dintre cetățenii Republicii Moldova nu sunt încă deciși - SONDAJ
  5. O nouă întâlnire între Trump și Zelenski. Marco Rubio anunță că președintele SUA a avut mai multe discuții cu Putin, în ultima perioadă
  6. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei
  7. O guvernatoare din cadrul Rezervei Federale, concediată de Trump, a primit aprobarea Justiției pentru a rămâne în funcție
  8. Trump vrea să stoarcă 15 miliarde de dolari de la New York Times. Amenință ziarul cu un proces de calomnie și defăimare
  9. Europa și SUA continuă afacerile cu Rusia, chiar și după sancțiunile aplicate. Care sunt țările care umflă conturile Kremlinului cu miliarde de euro
  10. Cum va fi vremea astăzi, 16 septembrie. Temperaturile rămân ridicate. Unde vin ploile