Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor

Autor: Veronica Andrei
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 18:46
138 citiri
Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor
Soldați polonezi/FOTO:X/@intermarium24

Într-un gest ce subliniază cooperarea tot mai strânsă dintre Polonia și Ucraina în fața agresiunii ruse, guvernul de la Varșovia a acceptat o propunere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a trimite militari polonezi în Ucraina pentru instruire specifică în domeniul apărării antidrone, relatează Reuters, citând surse apropiate negocierilor.

Este pentru prima dată când un stat membru NATO trimite personal militar într-o misiune de instruire în interiorul Ucrainei, de la începutul invaziei ruse în februarie 2022. Premierul polonez Donald Tusk și-a dat acordul pentru această colaborare, considerată parte a unui efort comun de adaptare la noile realități ale războiului tehnologic dus de Rusia.

Învățăminte dintr-un conflict care se globalizează în tăcere

Decizia vine în contextul în care Polonia însăși a fost recent vizată de drone rusești, care au încălcat spațiul aerian național în mai multe rânduri. Pe 10 septembrie, Varșovia a anunțat pentru prima dată doborârea unor drone de tip Shahed deasupra teritoriului polonez — o premieră care a declanșat consultări urgente în cadrul NATO.

Într-un apel lansat în aceeași perioadă, Zelenski le-a cerut aliaților occidentali să regândească modul în care abordează apărarea antiaeriană, sugerând că sistemele performante de tip Patriot sunt prea costisitoare pentru a fi utilizate împotriva unor drone relativ ieftine, dar trimise în număr mare. El a susținut că este nevoie de o arhitectură defensivă mai flexibilă, adaptată la volumul și tipologia noilor amenințări.

Această poziție este împărtășită tot mai des și de experții NATO. Potrivit unor evaluări interne, utilizarea rachetelor occidentale pentru doborârea dronelor rusești nu este sustenabilă economic. O rachetă de interceptare poate costa de la câteva sute de mii de euro până la peste un milion, în timp ce dronele iraniene folosite de armata rusă pot fi produse cu doar câteva mii de euro.

Un semnal politic și militar către Moscova

Deși misiunea militarilor polonezi are un caracter strict instructiv, decizia Varșoviei are o semnificație simbolică importantă: Polonia își afirmă disponibilitatea de a contribui activ la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, chiar dincolo de graniță.

Într-o declarație a administrației prezidențiale de la Varșovia, oficialii au subliniat că incidentul din 10 septembrie demonstrează „capacitatea și determinarea Poloniei de a proteja flancul estic al NATO”. Potrivit acelorași surse, Rusia ar fi planificat aceste atacuri aeriene încă din luna iulie, ceea ce indică un grad ridicat de premeditare.

Această escaladare obligă aliații să reanalizeze postura defensivă de pe flancul estic și să caute soluții operaționale care nu doar să descurajeze Moscova, ci și să întărească reziliența statelor vecine Ucrainei.

Un parteneriat din ce în ce mai strategic

Polonia a devenit în ultimii doi ani principalul partener militar și logistic al Ucrainei în regiune. De la tranzitul echipamentelor occidentale și până la sprijinul politic oferit constant Kievului în instituțiile europene, Varșovia și-a asumat un rol de lider informal al flancului estic al NATO. Trimiterea unor militari pentru instruire pe teritoriul ucrainean confirmă această evoluție.

În timp ce NATO continuă să evite trimiterea de trupe combatante în Ucraina, colaborarea tehnică și de pregătire între aliați și forțele armate ucrainene devine tot mai complexă. Iar prezența fizică, chiar și limitată, a unor cadre militare occidentale în Ucraina marchează o nouă etapă — una în care granițele dintre sprijinul indirect și implicarea directă devin tot mai greu de delimitat.

Cum a descoperit CIA planul lui Putin de a invada Ucraina
Cum a descoperit CIA planul lui Putin de a invada Ucraina
Fostul director al CIA, William Burns, a oferit marți, în cadrul unei conferințe organizate de Carnegie Endowment for International Peace, o analiză detaliată despre modul în care...
Alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Avioanele F-16 românești au fost ridicate pentru interceptarea unor drone
Alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Avioanele F-16 românești au fost ridicate pentru interceptarea unor drone
Noaptea trecută, sistemele MApN au detectat un grup de drone la granița cu Ucraina, declanșând alertă aeriană și misiuni de cercetare cu F-16. Mesajul Ro-Alert a fost transmis pentru nordul...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #soldati polonezi, #antrenament, #drone , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au luat decizia finala: OUT cu selectionerul! Primul nume contactat e unul urias
ObservatorNews.ro
Un politist si fiul lui de 14 ani, morti pe o sosea din Maramures. Agentul ar fi fortat o depasire
Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a "executat" doi lideri influenti de filiala. Se ascute lupta pentru congres | Surse
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"
  2. Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor
  3. Trump și-a trimis din nou emisarul la Kiev. Keith Kellogg era în drum spre Ucraina când dronele rusești au violat spațiul aerian polonez
  4. Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
  5. Un avion american B-2 testat o nouă bombă sub nasul Rusiei. Arma este făcută să distrugă nave
  6. George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"
  7. Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
  8. Oana Țoiu, alături de ambasadori din țări islamice, critică atacul israelian în Qatar: "Încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra regiunii"
  9. Marea Britanie și-a demis ambasadorul în SUA. Legăturile cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein i-au fost fatale lordului Mandelson
  10. Trucul cu telecomanda mașinii pe care șoferii nu îl știu. Un bărbat l-a încercat pe Porsche, Mazda și Mercedes ca să arate că e universal VIDEO