Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor

Într-un gest ce subliniază cooperarea tot mai strânsă dintre Polonia și Ucraina în fața agresiunii ruse, guvernul de la Varșovia a acceptat o propunere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a trimite militari polonezi în Ucraina pentru instruire specifică în domeniul apărării antidrone, relatează Reuters, citând surse apropiate negocierilor.

Este pentru prima dată când un stat membru NATO trimite personal militar într-o misiune de instruire în interiorul Ucrainei, de la începutul invaziei ruse în februarie 2022. Premierul polonez Donald Tusk și-a dat acordul pentru această colaborare, considerată parte a unui efort comun de adaptare la noile realități ale războiului tehnologic dus de Rusia.

Învățăminte dintr-un conflict care se globalizează în tăcere

Decizia vine în contextul în care Polonia însăși a fost recent vizată de drone rusești, care au încălcat spațiul aerian național în mai multe rânduri. Pe 10 septembrie, Varșovia a anunțat pentru prima dată doborârea unor drone de tip Shahed deasupra teritoriului polonez — o premieră care a declanșat consultări urgente în cadrul NATO.

Într-un apel lansat în aceeași perioadă, Zelenski le-a cerut aliaților occidentali să regândească modul în care abordează apărarea antiaeriană, sugerând că sistemele performante de tip Patriot sunt prea costisitoare pentru a fi utilizate împotriva unor drone relativ ieftine, dar trimise în număr mare. El a susținut că este nevoie de o arhitectură defensivă mai flexibilă, adaptată la volumul și tipologia noilor amenințări.

Această poziție este împărtășită tot mai des și de experții NATO. Potrivit unor evaluări interne, utilizarea rachetelor occidentale pentru doborârea dronelor rusești nu este sustenabilă economic. O rachetă de interceptare poate costa de la câteva sute de mii de euro până la peste un milion, în timp ce dronele iraniene folosite de armata rusă pot fi produse cu doar câteva mii de euro.

Un semnal politic și militar către Moscova

Deși misiunea militarilor polonezi are un caracter strict instructiv, decizia Varșoviei are o semnificație simbolică importantă: Polonia își afirmă disponibilitatea de a contribui activ la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, chiar dincolo de graniță.

Într-o declarație a administrației prezidențiale de la Varșovia, oficialii au subliniat că incidentul din 10 septembrie demonstrează „capacitatea și determinarea Poloniei de a proteja flancul estic al NATO”. Potrivit acelorași surse, Rusia ar fi planificat aceste atacuri aeriene încă din luna iulie, ceea ce indică un grad ridicat de premeditare.

Această escaladare obligă aliații să reanalizeze postura defensivă de pe flancul estic și să caute soluții operaționale care nu doar să descurajeze Moscova, ci și să întărească reziliența statelor vecine Ucrainei.

Un parteneriat din ce în ce mai strategic

Polonia a devenit în ultimii doi ani principalul partener militar și logistic al Ucrainei în regiune. De la tranzitul echipamentelor occidentale și până la sprijinul politic oferit constant Kievului în instituțiile europene, Varșovia și-a asumat un rol de lider informal al flancului estic al NATO. Trimiterea unor militari pentru instruire pe teritoriul ucrainean confirmă această evoluție.

În timp ce NATO continuă să evite trimiterea de trupe combatante în Ucraina, colaborarea tehnică și de pregătire între aliați și forțele armate ucrainene devine tot mai complexă. Iar prezența fizică, chiar și limitată, a unor cadre militare occidentale în Ucraina marchează o nouă etapă — una în care granițele dintre sprijinul indirect și implicarea directă devin tot mai greu de delimitat.

