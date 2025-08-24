Donald Tusk, relații reci cu Donald Trump, iar Karol Nawrocki nu e bine văzut de Bruxelles Foto: Colaj Ziare.com/Facebook/Donald J. Trump/Donald Tusk/Karol Nawrocki

Pe măsură ce eforturile conduse de SUA pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina par să câștige teren, lipsa Poloniei – altădată unul dintre cei mai vocali aliați ai Kievului – de la recentele discuții de nivel înalt ridică semne de întrebare privind rolul tot mai diminuat al Varșoviei.

Polonia, care a oferit Ucrainei asistență militară estimată la aproximativ 4,5 miliarde de euro de la începutul conflictului, în 2022, și găzduiește un nod logistic strategic pentru livrările de arme occidentale, se confruntă cu dificultăți în menținerea poziției sale inițiale proeminente.

Potrivit analiștilor, resursele militare limitate și dinamica politică internă au contribuit la această retragere treptată.

„Politica externă a Poloniei este folosită în scopuri interne, fiind într-un anumit sens subordonată acestora”, a declarat Michal Lebduska, analist al Asociației pentru Afaceri Internaționale, pentru Kyiv Independent. „Acest lucru generează o serie întreagă de probleme, printre care și pierderea încrederii Ucrainei în Polonia ca partener esențial.”

Presiuni interne și schimbări politice

În primul an al invaziei la scară largă, Polonia a putut răspunde rapid grație stocurilor considerabile de echipamente sovietice, inclusiv tancuri și tehnică militară uzată. Însă aceste resurse s-au epuizat, iar prioritățile interne s-au reconfigurat.

Partide de extremă dreapta, precum Confederația, au câștigat teren promovând ideea că sprijinul oferit Ucrainei este o povară economică și strategică nejustificată. Un sondaj IBRiS din iunie a arătat că 46% dintre cetățenii polonezi susțin reducerea sau încetarea ajutorului militar, față de doar 26% în februarie 2024.

Alegerea naționalistului de dreapta Karol Nawrocki în funcția de președinte, la 1 iunie, a adâncit incertitudinile. Deși acesta condamnă agresiunea Rusiei, el s-a exprimat împotriva aderării Ucrainei la NATO și UE, acuzând Kievul că ar profita de sprijinul aliaților occidentali.

„Problema este că nu știm încă ce direcție va urma politica lui Nawrocki față de Ucraina”, afirmă politologul Pawel Borkowski. „Campania sa și legăturile strânse cu Confederația sugerează o posibilă distanțare de Kiev.”

Absență notabilă de la discuțiile de la Washington

Această ambiguitate a devenit vizibilă pe 18 august, când Polonia nu a fost prezentă la întâlnirea de la Washington dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, reuniune ce a avut loc după summitul acestuia cu Vladimir Putin în Alaska.

Lipsa Poloniei a fost criticată pe plan intern. „Se pare că nici SUA, nici Ucraina nu au considerat necesar să discute cu noi. În ciuda ajutorului imens oferit și poziției noastre geografice, contăm mai puțin decât Finlanda. Este trist”, a scris liderul Confederației, Slawomir Mentzen, pe platforma X.

Președintele Nawrocki a explicat că discutase deja anterior cu Trump și lideri europeni. Potrivit acestuia, Polonia este reprezentată în cadrul „Coaliției de voință” – un grup de 33 de state care oferă garanții de securitate Ucrainei – prin guvern, nu prin președinție.

Premierul Donald Tusk nu a participat la întâlnire, guvernul justificând absența sa prin faptul că formatul discuțiilor era similar cu cel al reuniunilor europene precedente.

Tensiunile persistente dintre Tusk și Trump – în contextul în care premierul polonez a susținut-o neoficial pe candidata democrată Kamala Harris – au fost identificate de unii analiști ca motiv pentru excluderea Varșoviei.

„Relațiile sunt reci. Nu există chimie politică între cei doi lideri”, a comentat politologul Aleksandra Kusztal.

Lebduska adaugă că atât Tusk, cât și Nawrocki se confruntă cu limite serioase în capacitatea de a acționa eficient în plan diplomatic. „Tusk nu este un partener solid pentru Trump, iar Nawrocki, cu discursul său antioccidental, nu este un partener de încredere pentru Europa.”

Polonia respinge ideea trimiterii de trupe

În timp ce aliații europeni discută despre eventuale misiuni de menținere a păcii într-un scenariu post-război, Polonia a anunțat clar că nu va trimite soldați în Ucraina.

„Nu vom trimite soldați polonezi în Ucraina. Aceasta este poziția guvernului de luni bune, nu doar de săptămâni”, a declarat ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, pe 20 august.

Afirmația vine în contextul în care Bloomberg a relatat că oficiali europeni discută despre trimiterea de trupe britanice și franceze, alături de contingente din alte circa 10 țări.

Potrivit analiștilor, poziția prudentă a Poloniei reflectă și angajamentele asumate în campaniile electorale, în care partidele de dreapta s-au opus implicării militare directe.

„Guvernul Tusk încearcă să liniștească opinia publică, transmițând ideea că desfășurarea de trupe poloneze în Ucraina este exclusă”, afirmă Kusztal.

Incidentul cu drona rusă sporește tensiunea

Pe 20 august, un incident a readus în atenție vulnerabilitatea Poloniei: o dronă rusească s-a prăbușit într-o zonă rurală din regiunea Lublin, în apropierea graniței cu Ucraina.

Oficialii au catalogat incidentul drept o provocare deliberată, iar ministrul de Externe, Radoslaw Sikorski, a anunțat un protest diplomatic.

Totuși, reacția guvernului a fost considerată de unii observatori ca fiind prea reținută. Analiștii spun că autoritățile au dorit să evite panicarea populației.

„O reacție de tipul ”Doamne, am fost atacați, ce facem?” ar fi fost contraproductivă și ar fi alimentat frica în societate”, a explicat Kusztal.

Borkowski remarcă faptul că, în Polonia, retorica fricii este deja omniprezentă în spațiul politic, iar accentuarea ei ar favoriza extrema dreaptă.

De la lider regional la actor marginal

Absența de la Washington și poziția reținută în fața provocărilor recente evidențiază o realitate mai amplă: Polonia, cândva un jucător-cheie în sprijinirea Ucrainei, pare să își piardă influența din cauza diviziunilor interne, resurselor limitate și relațiilor tensionate cu partenerii internaționali.

„Întrebarea este dacă Polonia mai poate fi considerată un actor major în acest context. Mă îndoiesc profund”, conchide Lebduska. „Disensiunile interne și lipsa de resurse fac din Polonia un jucător mult mai slab decât ar fi putut fi.”

