Dispută diplomatică între Varșovia și Budapesta. Polonia acuză Ungaria că „finanțează” războiul Rusiei din Ucraina

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 20:55
Premierul ungar Viktor Orban și omologul său polonez Donald Tusk/FOTO:X@OrbanPl

Un nou episod tensionat a izbucnit între Polonia și Ungaria, după ce un oficial polonez l-a acuzat pe premierul Viktor Orbán că „finanțează” războiul Kremlinului prin continuarea achizițiilor de petrol rusesc.

Declarațiile vin pe fondul unei dispute tot mai dure între Varșovia și Budapesta, după ce Orbán l-a acuzat pe premierul polonez Donald Tusk că „se joacă periculos cu viețile a milioane de europeni” prin sprijinul ferm acordat Ucrainei.

Acuzațiile Varșoviei

Vorbind la postul de radio Radio ZET, adjunctul ministrului polonez de Externe, Władysław Teofil Bartoszewski, a afirmat că Ungaria se numără printre puținele state europene care continuă să alimenteze mașinăria de război a Moscovei prin importuri energetice.

„Domnule prim-ministru, finanțați acest război prin achizițiile de petrol rusesc. Sunteți unul dintre cei doi premieri din Europa care procedează astfel. Vă rog să opriți asta – fără bani, Rusia nu poate continua războiul”, a spus Bartoszewski.

Datele Centrului pentru Cercetare privind Energia și Aerul Curat (CREA) arată că numai în august Ungaria a importat energie rusească în valoare de 416 milioane de euro, dintre care 176 milioane pentru petrol și 240 milioane pentru gaz prin conducte.

Celălalt lider vizat de oficialul polonez este premierul slovac Robert Fico, și el cunoscut pentru opoziția față de sancțiunile europene împotriva Moscovei.

Schimb de replici dure

Disputa a escaladat după ce Donald Tusk a declarat la Forumul de Securitate de la Varșovia că agresiunea Rusiei reprezintă „un proiect global recurent” de subjugare și de erodare a drepturilor omului, subliniind că este „războiul nostru” și pentru Europa.

Viktor Orbán i-a răspuns prompt pe rețeaua X:

„Dragă Donald Tusk, poate că dumneata crezi că ești în război cu Rusia, dar Ungaria nu este. Nici Uniunea Europeană. Vă jucați un joc periculos cu viețile a milioane de europeni. Este foarte rău!”

La scurt timp, Tusk a replicat tot online: „Viktor Orbán, Rusia a început războiul împotriva Ucrainei. Noi trăim în vremuri de război, iar singura întrebare este: de partea cui ești?”

Orbán și-a menținut poziția: „Rusia este în război. Ucraina este în război. Ungaria nu.”

Premierul ungar a reiterat și opoziția sa față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, propunând în schimb o „alianță strategică” cu Kievul, dar în afara structurilor europene.

Replica a venit din partea ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, care a amintit pe X că Ucraina și Ungaria fac deja parte din zeci de organizații internaționale comune – de la ONU și Consiliul Europei, până la FMI și Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Tensiunile dintre Tusk și Orbán ilustrează fracturile tot mai vizibile din interiorul Uniunii Europene cu privire la sprijinul pentru Kiev.

Deși majoritatea statelor membre au crescut investițiile în apărare și au susținut sancțiuni dure împotriva Moscovei, liderii de la Budapesta și Bratislava au rămas printre puținii aliați europeni ai lui Vladimir Putin, blocând sau întârziind inițiative cheie privind sprijinul militar și integrarea europeană a Ucrainei.

