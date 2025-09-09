Un misterios post de radio din Rusia transmite din nou mesaje criptice. Ce s-a auzit

Un post de radio pe unde scurte din Rusia, cunoscut sub numele UVB-76, a transmis luni un nou mesaj vocal criptic – un eveniment rar care a stârnit interesul reînnoit al comunității internaționale de radioamatori și analiști de securitate.

Stația, cunoscută și sub denumirea de „The Buzzer” (Bâzâitorul), transmite de peste 50 de ani pe frecvența de 4625 kHz și este asociată, neoficial, cu armata rusă. UVB-76 a devenit celebră pentru sunetul său de fond constant – un bâzâit repetitiv – întrerupt ocazional de mesaje vocale în limba rusă.

În ultima transmisie, un glas masculin a rostit o serie de nume și cifre: „Nicolai, Zhenya, Tatiana, Ivan” – inițialele acestora formând „NZhTI”, un cod folosit anterior de această stație, potrivit publicației independente ruse Meduza. Ulterior, vocea a rostit o secvență de numere – 38, 965, 78, 58, 88, 37 – urmate de alte nume: „Olga, Tatiana, Elena, Leonid”, ale căror inițiale formează cuvântul „OTEL” („hotel” în limba rusă). Transmisia a continuat cu formula „semn moale, 78, 58, 88, 37”, referindu-se la o literă specifică alfabetului rus.

Clipul audio, cu o durată de 64 de secunde, a fost distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare și a generat numeroase speculații cu privire la semnificația mesajului.

Ce se știe despre UVB-76

UVB-76 emite din anii 1970, iar activitatea sa a fost constantă în ultimele decenii, deși scopul exact al stației nu a fost niciodată confirmat oficial. Este larg acceptat că aceasta ar fi o „stație de numere” utilizată de autoritățile militare pentru a transmite mesaje criptate către agenți sau unități aflate în teren.

Unul dintre motivele pentru care a fost numită în presa occidentală „stația Apocalipsei” este o teorie potrivit căreia ar face parte din sistemul sovietic de tip „Dead Hand” – un mecanism de represalii nucleare automate, activat în cazul pierderii comunicării cu comanda centrală.

De-a lungul anilor, stația a emis nu doar mesaje codificate, ci și sunete neobișnuite – inclusiv fragmente muzicale din „Lacul Lebedelor” de Ceaikovski, pași sau chiar un țipăt de femeie. Pe 11 decembrie 2024, UVB-76 a transmis 24 de mesaje într-o singură zi – cea mai intensă activitate din istoria sa, potrivit unei comunități online de monitorizare de pe rețeaua socială rusă VKontakte.

Activitatea UVB-76 a crescut vizibil înainte de invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022 și a continuat cu intensitate variabilă de atunci. Cea mai recentă transmisie vine într-un moment în care tensiunile dintre Rusia și Occident rămân ridicate.

David Stupples, profesor de inginerie radio la City University of London, a declarat pentru Popular Mechanics în mai 2024 că este „aproape sigur” că stația este operată de guvernul rus și că, având în vedere acest lucru, scopul său „nu este probabil unul pașnic”.

Jurnalistul Chay Bowes a scris pe platforma X (fostul Twitter): „UVB-76 – Stația Apocalipsei a Rusiei – transmite pentru a doua oară azi mesaje criptice. Cuvintele cod 'NZHTI' și 'HOTEL' sunt transmise pentru ascultători necunoscuți departe de patria-mamă.”

Alți utilizatori de pe rețelele sociale au speculat că mesajele ar putea conține coordonate sau semnale pentru submarinele nucleare ale Rusiei, menite să transmită un avertisment în contexte tensionate, inclusiv înaintea unor posibile decizii politice ale Occidentului.

Este probabil ca activitatea UVB-76 să continue să atragă atenția comunității internaționale, în special în contextul războiului din Ucraina și al deteriorării relațiilor dintre Moscova și NATO. Până în prezent, locația exactă și scopul postului rămân neconfirmate oficial.

