"Nimic despre Ucraina fără Ucraina". Poziția oficială a României despre summitul Trump-Putin din Alaska și cedarea de teritorii ucrainene

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 21:32
73 citiri
"Nimic despre Ucraina fără Ucraina". Poziția oficială a României despre summitul Trump-Putin din Alaska și cedarea de teritorii ucrainene
Oana Ţoiu, întâlnire la Kiev cu Volodimir Zelenski FOTO Facebook/Oana Țoiu

România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o postare pe reţeaua X.

Declaraţiile acesteia vin după videoconferinţa informală a miniştrilor Afacerilor Externe din UE, în contextul întâlnirii dintre preşedintele SUA, Donald Trump, cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, privind situaţia din Ucraina.

"Recenta mea vizită la Kiev a confirmat încă o dată că Ucraina, liderii săi şi poporul său sunt dedicaţi păcii. România împărtăşeşte acest obiectiv atât ca vecin, cât şi ca membru al UE, iar eu am reiterat acest lucru astăzi în cadrul reuniunii FAC. Eforturile SUA şi ale preşedintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă şi durabilă în Ucraina se bazează pe influenţa puternică pe care SUA o deţin şi, sperăm, o vor folosi în continuare.

Am subliniat că România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu Ucraina pe deplin implicată în negocieri - nimic despre Ucraina fără Ucraina. Pentru ca pacea să fie reală, ea trebuie să fie de lungă durată, iar acest lucru se poate întâmpla doar prin participarea şi voinţa cetăţenilor", a spus Ţoiu.

Potrivit acesteia, orice înţelegere ar trebui să fie însoţită de garanţii de securitate solide pentru a preveni o nouă agresiune.

"Aceste garanţii ar trebui să completeze măsurile de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră", a arătat ea.

"Mă duc în Rusia vineri". Gafă a lui Trump, care a uitat că negocierile cu Putin sunt în Alaska, al 49-lea stat american
"Mă duc în Rusia vineri". Gafă a lui Trump, care a uitat că negocierile cu Putin sunt în Alaska, al 49-lea stat american
Președintele american Donald Trump a făcut luni, 11 august, o gravă greșeală geografică într-o conferință de presă pe tema securității la Washington, în care a anunțat desfășurarea...
De ce a acceptat Putin să-l întâlnească pe Trump în Alaska? Detaliul care îl avantajează pe liderul de la Kremlin
De ce a acceptat Putin să-l întâlnească pe Trump în Alaska? Detaliul care îl avantajează pe liderul de la Kremlin
Este puțin probabil ca Vladimir Putin să ajungă vineri, 15 august, în Alaska pentru a-i prezenta lui Donald Trump o cerere teritorială pentru cel de-al 49-lea stat, vândut de țarul Alexandru...
#razboi Ucraina, #oana toiu, #intalnire trump putin alaska , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare
ObservatorNews.ro
Noua propunere la pensiile private: renta viagera, toata viata, insa fara a putea mosteni banii
DigiSport.ro
E oficial! Cine va modera prima emisiune, dupa plecarea celui mai bine platit prezentator
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Nimic despre Ucraina fără Ucraina". Poziția oficială a României despre summitul Trump-Putin din Alaska și cedarea de teritorii ucrainene
  2. "Mă duc în Rusia vineri". Gafă a lui Trump, care a uitat că negocierile cu Putin sunt în Alaska, al 49-lea stat american
  3. Deepfake demontat de Hidroelectrica. Românii, avertizați de companie să nu-și ofere datele personale nimănui
  4. Scandalul de la Floreasca ia amploare. Un pacient infectat cu Candida auris, dar și cu alte infecții nosocomiale, a murit în decembrie. Familia lui a depus plângere
  5. Dronele ucrainene au băgat spaima în ruși. Legea pregătită de guvernul de la Moscova pentru a localiza și urmări toate dronele de pe teritoriul țării
  6. Merz pariază pe Ucraina. Cancelarul german l-a convocat pe Trump într-o convorbire de urgență cu liderii europeni, înainte de discuțiile cu Putin
  7. Donald Trump preia controlul asupra Poliției din Washington D.C. și trimite Garda Națională pe străzi
  8. Ilan Şor promite să-i umple de bani pe moldovenii care ies în stradă împotriva guvernului de la Chișinău. Câți bani oferă oligarhul fugar prorus
  9. Incendii uriașe în Mehedinți și Giurgiu. Ard zeci de hectare de vegetație uscată. Pompierii intervin pentru ca focul să nu ajungă la o fabrică
  10. Atac revendicat de SBU asupra unei uzine pentru rachete rusești de croazieră. Dronele ucrainene au lovit la sute de kilometri de graniță VIDEO FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...