Ucraina poate lupta încă doi, trei ani împotriva Rusiei, spune premierul polonez Donald Tusk. „Nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supraviețui”

Autor: Maria Popa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 15:43
54 citiri
Ucraina poate lupta încă doi, trei ani împotriva Rusiei, spune premierul polonez Donald Tusk. „Nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supraviețui”
Premierul polonez Donald Tusk Foto: Facebook/Donald Tusk

Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă ”doi, trei ani”, a declarat premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews.

Şeful Guvernului de la Varşovia a precizat că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o joi, 23 octombrie, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cei doi lideri au discutat despre războiul din Ucraina şi ameninţarea tot mai mare a Rusiei la adresa întregii Europe de Vest.

Donald Tusk a reiterat susţinerea de nezdruncinat a Kievului de către Polonia.

”N-am nicio îndoială asupra faptului că Ucraina va supravieţui ca stat independent”, a declarat el.

”Cea mai importantă problemă este câte victime trebuie să mai suportăm”, a adăugat premierul.

Şeful Guvernului polonez a dezvăluit că - în pofida apelurilor Statelor Unite şi administraţiei Trump la deschiderea unor negocieri de pace -, Volodimir Zelenski rămâne hotărât să continue războiul.

”Preşedintele Zelenski mi-a spus că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită încă doi, trei ani”, a dat asigurări Donald Tusk.

„Sfârşitul erei iluziilor în Europa”

Premierul polonez a subliniat că Rusia a avut întotdeauna ”un avantaj fundamental împotriva Occidentului: voinţa de a continua războiul”.

”Noi vorbim despre sfârşitul erei iluziilor în Europa. Mi-e teamă că este prea târziu să ne pregătim deplin împotriva tuturor ameninţărilor, dar nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supravieţui”, a subliniat el.

Liderul unei țări NATO nu vede posibilă o pace durabilă în Ucraina cât timp Putin va conduce Rusia. Avertisment despre un ”război veșnic”
Liderul unei țări NATO nu vede posibilă o pace durabilă în Ucraina cât timp Putin va conduce Rusia. Avertisment despre un ”război veșnic”
Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se așteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât președintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The...
Lupte de stradă la Pokrovsk: aproximativ 200 de soldați ruși au pătruns în oraș, anunță armata ucraineană
Lupte de stradă la Pokrovsk: aproximativ 200 de soldați ruși au pătruns în oraș, anunță armata ucraineană
Aproximativ 200 de militari ruși au reușit să se infiltreze în orașul de linie Pokrovsk, din regiunea Donețk, potrivit unui raport transmis pe 26 octombrie de Statul Major al Forțelor Armate...
#razboi Ucraina, #Donald Tusk premier Polonia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
ObservatorNews.ro
Destinatia inedita pentru care turistii platesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasa fara cuvinte
Adevarul.ro
Calcule de Razboi. Comparatie Rusia-NATO, racheta cu racheta, tanc cu tanc

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucraina poate lupta încă doi, trei ani împotriva Rusiei, spune premierul polonez Donald Tusk. „Nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supraviețui”
  2. Final neașteptat în cazul incidentului de la Ambasada Rusiei. Procurorii au clasat dosarul bărbatului care a lovit poarta cu mașina
  3. Accesul public la Catedrala Mântuirii Neamului va permite vizite până la baza turlei principale. Interiorul va fi deschis treptat
  4. Ce investigații și analize gratuite pot face persoanele asigurate. Anunțul Ministerului Sănătăţii
  5. Lupte de stradă la Pokrovsk: aproximativ 200 de soldați ruși au pătruns în oraș, anunță armata ucraineană
  6. Consiliul Concurenței lovește marile lanțuri de retail. Verificări inopinate pe segmentul lactatelor
  7. Măsurile de austeritate scot în stradă zeci de mii de români, la un protest în fața Guvernului. "Clasa politică, printr-o proastă gestiune, ne-a adus în situația actuală"
  8. Turist american arestat în timpul unei vizite la Pompei. Ce a încercat să fure bărbatul
  9. Femeie agresată sexual în timp ce se afla la un târg de vechituri. Suspectul a fost reținut
  10. Vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni. Ce temperaturi sunt anunțate la final de octombrie și de când sunt așteptate ploi