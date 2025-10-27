Ucraina poate lupta încă doi, trei ani împotriva Rusiei, spune premierul polonez Donald Tusk. „Nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supraviețui”

Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă ”doi, trei ani”, a declarat premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews.

Şeful Guvernului de la Varşovia a precizat că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o joi, 23 octombrie, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cei doi lideri au discutat despre războiul din Ucraina şi ameninţarea tot mai mare a Rusiei la adresa întregii Europe de Vest.

Donald Tusk a reiterat susţinerea de nezdruncinat a Kievului de către Polonia.

”N-am nicio îndoială asupra faptului că Ucraina va supravieţui ca stat independent”, a declarat el.

”Cea mai importantă problemă este câte victime trebuie să mai suportăm”, a adăugat premierul.

Şeful Guvernului polonez a dezvăluit că - în pofida apelurilor Statelor Unite şi administraţiei Trump la deschiderea unor negocieri de pace -, Volodimir Zelenski rămâne hotărât să continue războiul.

”Preşedintele Zelenski mi-a spus că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită încă doi, trei ani”, a dat asigurări Donald Tusk.

„Sfârşitul erei iluziilor în Europa”

Premierul polonez a subliniat că Rusia a avut întotdeauna ”un avantaj fundamental împotriva Occidentului: voinţa de a continua războiul”.

”Noi vorbim despre sfârşitul erei iluziilor în Europa. Mi-e teamă că este prea târziu să ne pregătim deplin împotriva tuturor ameninţărilor, dar nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supravieţui”, a subliniat el.

