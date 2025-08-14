Aeronava guvernamentală rusă implicată anterior într-un scandal legat de droguri sosește în Alaska înaintea întâlnirii Putin-Trump

O aeronavă Il-96 a escadronului special de aviație „Rossiya”, cu numărul de înmatriculare RA-96023, a decolat din Moscova cu destinația Anchorage, Alaska – orașul în care este programată pentru 15 august o întâlnire între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul american Donald Trump.

Zborul a atras atenția presei ruse, în special publicațiilor Verstka și Sistema, care au observat, cu ajutorul platformei de urmărire a zborurilor Flightradar24, că aeronava a decolat de pe aeroportul Vnukovo din Moscova în dimineața zilei de 14 august. Nu se știe cine se află la bordul avionului, însă agenția de presă TASS sugerează că ar putea fi vorba despre o echipă de avangardă, responsabilă cu pregătirile pentru întrevederea ruso-americană.

Спецборт Ил-96, ранее вылетевший из аэропорта Внуково, прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит РФ - США. По информации ТАСС, на борту может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита. pic.twitter.com/VoCxC225Qo — ТАСС (@tass_agency) August 14, 2025

Ads

Istoricul aeronavei RA-96023

Aeronavele escadronului „Rossiya” sunt destinate transportului oficialităților de rang înalt din Federația Rusă. Modelul Il-96 cu numărul RA-96023 a fost utilizat anterior de Nikolai Patrușev, fostul secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei și, în prezent, consilier prezidențial.

În trecut, avionul a efectuat mai multe zboruri internaționale. În 2024, a fost folosit în SUA pentru rotația personalului diplomatic rus, conform unei declarații făcute de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. În 2018, aceeași aeronavă a fost utilizată pentru repatrierea diplomaților ruși expulzați din Marea Britanie, împreună cu familiile lor.

Legături cu un caz de trafic internațional de droguri

Aeronava RA-96023 a fost menționată și în contextul unei operațiuni internaționale desfășurate în 2018, privind o tentativă de trafic de cocaină între Argentina și Rusia. În cadrul acestei anchete, autoritățile argentiniene au descoperit 12 valize cu aproximativ 400 de kilograme de cocaină, ascunse în incinta școlii de pe lângă ambasada Rusiei la Buenos Aires.

Ads

Ulterior, drogurile au fost înlocuite cu făină, iar valizele au fost transportate la Moscova în decembrie 2017 tocmai cu aeronava RA-96023. Autoritățile argentiniene au publicat imagini și înregistrări video în care apărea respectiva aeronavă în cadrul anchetei.

РБК проверил бортовой номер Ил-96-300, замеченного в «кокаином деле», и выяснил, что самолет относится к спецотряду «Россия», который подчиняется управлению делами президента pic.twitter.com/tMHILyKguV — РБК (@ru_rbc) February 27, 2018

Printre cei arestați s-au numărat doi cetățeni ruși – Viktor Kalmikov și Iștimir Hudjamov – precum și fostul administrator al ambasadei, Ali Abianov. Presupusul organizator, omul de afaceri Andrei Kovalyuk, a fost reținut în Germania și extrădat în Rusia în vara anului 2018. Acesta a negat acuzațiile, susținând prin intermediul avocatului său că lăsase în incinta ambasadei doar cafea, băuturi alcoolice, cadouri și obiecte personale.

În 2022, persoanele implicate în acest dosar au fost condamnate la pedepse cuprinse între 13 și 18 ani de închisoare, fiind găsite vinovate de tentativă de trafic internațional de droguri și de participare la o rețea de distribuție de narcotice în cantități deosebit de mari.

Ads