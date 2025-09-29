„Punct de invincibiliate” – spațiu de refugiu dotat cu surse autonome de energie, apă și căldură, unde populația poate găsi adăpost temporar /FOTO:X@YzXYuGjxKEvn9wu

Până la jumătatea lunii octombrie, autoritățile ucrainene intenționează să finalizeze toate măsurile necesare pentru a asigura un început sigur al sezonului de încălzire. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Economiei, Iulia Svîrîdenko, în urma unei reuniuni operative a Statului Major pentru pregătirea sezonului rece.

Oficialul guvernamental a precizat că data exactă de pornire a sistemelor de încălzire va depinde, ca de obicei, de condițiile meteorologice: mai precis, de atingerea unei temperaturi medii zilnice sub 8°C, timp de cel puțin trei zile consecutive.

În contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene, Svîrîdenko a subliniat că principalul obiectiv pentru această iarnă este menținerea funcționării sistemelor critice fără întreruperi. „Este esențial să acționăm rapid, astfel încât populația să aibă acces constant la electricitate și căldură, indiferent de provocări”, a declarat aceasta.

По всій Україні розпочали роботу "пункти незламності": без світла і тепла там можна зігрітися, перекусити і зарядити телефони. На відео такий пункт у Полтаві. Путін за дев'ять місяців так і не зрозумів, проти якого народу воює. Україну не зламати! pic.twitter.com/7VprB7Sa4g — Дмитро Михайленко (@YzXYuGjxKEvn9wu) November 23, 2022

Generatoare, rețele descentralizate și centre de reziliență

Un element central al strategiei de iarnă îl constituie așa-numitele „Puncte de invincibilitate” – spații de refugiu dotate cu surse autonome de energie, apă și căldură, unde populația poate găsi adăpost temporar în cazul întreruperilor prelungite cauzate de bombardamente. Potrivit autorităților, aceste puncte sunt inspectate și reconfigurate pentru a funcționa în regim continuu, dacă va fi nevoie.

De asemenea, guvernul a indicat că va acorda prioritate dezvoltării capacităților de generare descentralizată a energiei – un pas strategic în reducerea vulnerabilității rețelelor centralizate în fața atacurilor aeriene rusești.

Un alt ordin emis de Executiv vizează asigurarea livrării neîntrerupte de energie electrică și gaze naturale către întreprinderile esențiale din zonele de contact – localități din apropierea liniei frontului, unde infrastructura este frecvent afectată de ostilități.

Sprijin financiar pentru independență energetică locală

Pentru asociațiile de locatari și cooperativele de locuințe (OSBB și JBK), guvernul încurajează investițiile în surse alternative de energie prin extinderea programului „Credite accesibile 5-7-9%”. Astfel, aceste entități pot obține sprijin financiar pentru achiziționarea de panouri solare, baterii sau alte echipamente autonome de încălzire și electricitate.

Executivul de la Kiev a anunțat, totodată, că lucrează la extinderea eligibilității programului, pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de comunități.

Asistență europeană pentru protecția civilă

Pe lângă eforturile interne, Ucraina mizează și pe sprijinul extern în fața iernii. Potrivit informațiilor recente, Comisia Europeană a aprobat un pachet financiar de 40 de milioane de euro pentru sprijinirea măsurilor de protecție civilă în sezonul rece – fonduri destinate, în principal, infrastructurii de urgență, stocurilor de generatoare și echipamentelor de încălzire temporară.

