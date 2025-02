Premierul britanic, avertisment către Putin: „Rusia nu are toate cărțile în acest război”

Premierul britanic, Keir Starmer, i-a transmis un avertisment președintelui rus, Vladimir Putin, odată cu marcarea a trei ani de la începerea invaziei Moscovei în Ucraina.

Starmer l-a avertizat pe liderul rus că țara sa „nu deține toate cărțile”, în timp ce s-a alăturat unui apel al lui Volodimir Zelenski și al altor lideri lideri europeni.

„Ucraina are un potențial incredibil de a prospera în anii care vin. Este un timp pentru unitate. În acest moment crucial, trebuie să lucrăm împreună pentru a modela rezultatul negocierilor pentru pace. Rusia nu are toate cărțile în acest război, pentru că ucrainenii au curajul de a-și apăra țara, pentru că economia Rusiei are probleme și pentru că a pierdut elita trupelor sale pe teren și a marinei sale din marea neagră în această invazie inutilă. Trebuie să creștem presiunea și mai mult pentru a ajunge la o pace pe termen lung, nu doar o încetare a focului”, a spus premierul britanic.

În declarații la o adunare a aliaților Ucrainei, Keir a mai spus că un nou pachet de sancțiuni din Regatul Unit va urma așa-numita flotă umbră a Rusiei, precum și companiile din China și din alte părți care furnizează Moscovei componente militare.

”Occidentul poate apăra Ucraina doar dacă este unită, a spus Starmer, în timp ce a cerut o presiune militară și economică sporită asupra Rusiei. Dacă vrem ca pacea să dureze, Ucraina trebuie să aibă un loc la masă. Și orice reglementare trebuie să se bazeze pe o Ucraina suverană, susținută cu garanții puternice de securitate. Marea Britanie este pregătită și dispusă să sprijine acest lucru cu trupe pe teren. Cu alți europeni și cu condițiile potrivite. În cele din urmă, un mecanism de protecție al SUA va fi vital pentru a descuraja Rusia să lanseze o nouă invazie în doar câțiva ani.

Acesta a încheiat discursul cu un citat al unui pacient de la un spital de arși din Kiev.

„Permiteți-mi să închei cu una dintre acele voci pe care le-am menționat mai devreme – Un pacient pe nume Petro, de la unitatea de arși pe care am vizitat-o ​​la Kiev. Mi-a spus... „Dacă Ucraina eșuează, Europa va fi următoarea”. Asta este miza aici. De aceea vom fi mereu alături de Ucraina și de aliații noștri”, a încheiat Starmer.

Declarațiile vin în momentul în care Volodimir Zelenski a lăudat „eroismul absolut” al poporului ucrainean, deoarece țara sa marchează a treia aniversare de la invazia Rusiei.

Președintele ucrainean a mulțumit „tuturor celor care apără și susțin” Ucraina, într-un război care a ucis zeci de mii de oameni de ambele părți.

