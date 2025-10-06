Premierul Slovaciei cere încetarea conflictului din Ucraina: „Slavii se omoară între ei. Războiul nu este o soluție”

Robert Fico, premierul Slovaciei Foto: Facebook/Robert Fico

Premierul slovac Robert Fico a declarat că obiectivul guvernului său nu este înfrângerea Rusiei, ci oprirea rapidă a războiului din Ucraina. Poziția a fost exprimată în cadrul unei dezbateri televizate difuzate pe 5 octombrie de postul public slovac STVR și vine în contrast cu linia oficială adoptată de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

„Scopul politicii externe a Republicii Slovace, al guvernului pe care îl conduc, nu este înfrângerea Federației Ruse. Scopul nostru este oprirea războiului din Ucraina cât mai curând posibil. Slavii se omoară între ei. Războiul nu este o soluție”, a declarat Fico.

Premierul slovac a criticat deschis strategia Bruxellesului în privința conflictului din Ucraina, acuzând Uniunea Europeană că prioritizează livrările de armament în detrimentul unor inițiative diplomatice reale.

„Dacă UE ar investi la fel de multă energie în eforturi de pace pe cât alocă susținerii războiului, acest conflict s-ar fi putut încheia demult. Eu nu voi fi niciodată un prim-ministru de război”, a subliniat liderul de la Bratislava.

Schimbare de paradigmă în politica externă a Slovaciei

De la revenirea sa la putere, în 2023, Robert Fico a întrerupt livrările de armament din stocurile armatei slovace către Ucraina și a pus sub semnul întrebării eficiența sancțiunilor impuse de UE Rusiei. Retorica sa a devenit tot mai sceptică față de linia euro-atlantică, pledând pentru o abordare „pragmatică” și „orientată spre interesele naționale”.

În trecut, Fico s-a pronunțat ferm împotriva aderării Ucrainei la NATO – un proces care necesită acordul tuturor celor 32 de state membre, inclusiv Slovacia. În plus, în decembrie 2024, premierul slovac a efectuat o vizită oficială la Moscova, în cadrul căreia a reiterat dorința de a relansa cooperarea economică și diplomatică cu Federația Rusă.

Poziția adoptată de Fico alimentează tensiunile dintre Bratislava și partenerii săi occidentali, dar reflectă totodată un curent tot mai vocal în unele părți ale Europei Centrale, unde războiul din Ucraina este perceput mai degrabă ca o amenințare regională decât ca un test de solidaritate continentală.

