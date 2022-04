Premierul Bulgariei și delegația sa se îndreaptă spre Kiev

Prim-ministrul Bulgariei, Kirill Petkov, anunță pe rețelele sociale că se îndreaptă împreună cu delegația sa spre Kiev.

Oficialii bulgari au plecat până în vremea prânzului, potrivit postării de pe Twitter a premierului Petkov.

Autoritățile de la Sofia declarau miercuri, 28 aprilie, că intenționează să transmită clar Kremlinului că „nu vor tolera șantajul” privind oprirea furnizării de gaze.

Acest lucru a fost spus de prim-ministrul Bulgariei, Kiril Petkov, care a reacționat la suspendarea furnizării de gaze rusești către țară sa, relatează publicația Economic.

Bulgaria a plătit pentru livrările de gaze ruseşti din luna aprilie şi oprirea aprovizionării va reprezenta o încălcare a actualului contract cu Gazprom, le-a spus jurnaliştilor ministrul bulgar al Energiei, Alexander Nikolov.

Heading to Kiev with the Bulgarian delegation. pic.twitter.com/cv6AIDx2iY