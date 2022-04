Premierul ucrainean, Denîs Şmîhal, face joi, 21 aprilie, o vizită oficială la Casa Albă.

Fiind însoțit de Oksana Markarova, ambasadorul Ucrainei în Statele Unite, cei doi s-au întâlnit cu Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate naţională, iar la discuții a participat un timp și preşedintele Joe Biden, potrivit unor surse citate de CNN.

În cadrul vizitei, oficialul ucrainean se întâlnește și cu secretarul Trezoreriei, Janet Yellen.

Yellen ar urma să îi transmită premierului ucrainean că Statele Unite intenţionează să ofere ”o finanţare imediată suplimentară de 500 de milioane de dolari pentru a ajuta Ucraina să continue operaţiunile guvernamentale critice, cum ar fi salariile, pensiile şi alte programe, necesare pentru evitarea agrăvării situaţiei umanitare din Ucraina. Acest ajutor se bazează pe sprijinul economic direct în valoare de 500 de milioane de dolari pe care l-a anunţat preşedintele Biden în martie”, a declarat un oficial al Trezoreriei.

Pe Twitter, premierul ucrainean a scris că țata sa ”va câştiga, deoarece adevărul şi prietenii sunt de partea noastră.”

#Ukraine will win because truth and friends are on our side. Met today in Washington with President Biden @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for support of Ukrainians & additional financial assistance in the amount of $800 million. Together we will stop russian aggression and restore 🇺🇦.