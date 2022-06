"Astăzi nu este ziua mea". Cum transformă jurnaliștii independenți, scriitorii și artiștii ruși tăcerea în discurs anti-război

„Este imposibil să oprești un tren în viteză, aruncându-te pe șine”, a scris poetul rus Dmitri Kuzmin în martie. Comenta despre Olga Gordienko, o tânără profesoară care, înainte de a fi arestată, a stat câteva minute pe o stradă din Moscova, cu o pancartă pe care scria: "Măcar nu te minți singur. Războiul este moarte. Gata cu această luptă sângeroasă pentru pace!".

Deși a recunoscut curajul profesoarei, Kuzmin i-a avertizat pe protestatari să aibă grijă. Schimbarea nu va veni prin asemenea acte izolate, oricât de admirabile, spune el

Ce ai face dacă țara ta ar declanșa un război de agresiune, provocând zeci de mii de morți și strămutând milioane de oameni? Și dacă prețul protestului sau chiar al postării de obiecții pe rețelele de socializare ar fi arestarea și închisoarea?

Ce-ar fi dacă ai ști că în ultimele decenii mulți dintre cei mai sinceri jurnaliști ai țării tale au fost uciși pentru că au refuzat până la capăt linia guvernamentală? Ce se întâmplă dacă chiar și menționarea cuvântului „război” online, tipărit sau pe stradă ar fi ilegală? Ai vrea să vorbești sau să taci și să aștepți momentul potrivit?

Acestea sunt întrebările dificile cu care se confruntă acei ruși care se opun lui Vladimir Putin și invaziei sale în Ucraina, scrie profesorul Jacob Edmond în The Conversation. Ei nu sunt, desigur, nimic în comparație cu ceea ce se confruntă ucrainenii, deoarece țara lor este brutalizată, orașele lor distruse, oamenii lor violați și uciși. Dar acestea sunt încă întrebări importante pentru viitorul ambelor țări și al lumii în general.

Sunt chestiuni de obligații etice, familiale și naționale. Sunt chestiuni de risc personal, strategie și tactici. Sunt întrebări despre cum să vorbim cel mai bine prin tăcere, notează autorul analizei.

Un exemplu puternic, chiar dacă prea scurt, despre modul în care tăcerea poate fi transformată în discurs este Novaya Gazeta, instituția de știri rusă independentă care a rezistat cel mai mult timp împotriva noului regim de cenzură. A făcut asta, destul de ciudat, aparent fiind de acord să fie redusă la tăcere.

Pe 4 martie, la doar opt zile după ce Rusia a început invadarea Ucrainei, Putin a semnat o legislație care incriminează „diseminarea publică a informațiilor în mod deliberat false despre forțele militare ale Federației Ruse”.

Imaginile și știrile despre brutalitatea Rusiei în Ucraina au fost desemnate drept „feki” (falsuri), un termen împrumutat din engleză care sugerează nu doar înșelăciune, ci și influența a ceea ce guvernului rus îi place să numească „agenți străini”.

Deja sub presiunea extremă din partea autorităților și a amenințării cu pedeapsa de 15 ani de închisoare conform noii legi, majoritatea instituțiilor mass-media independente ruse fie au închis operațiunile, fie le-au mutat în străinătate. Celor care au continuat să funcționeze li s-au blocat site-urile web.

Timp de aproximativ o lună însă, Novaya Gazeta a adoptat o strategie diferită. A continuat să relateze despre război folosind eufemismul oficial „operațiune specială”, însoțit de comentarii între paranteze în sensul de „știți la ce ne referim, dar nu avem voie să o spunem”.

Pe tot parcursul lunii martie, Novaya Gazeta a susținut minciuni oficiale în scopul ridiculizării. Guvernul rus insistase că nu existau recruți în rândul forței de invazie. Un titlu a relatat că recruții ruși au fost retrași din Ucraina „unde nu au fost niciodată”.

Novaya Gazeta a desfășurat o utilizare la fel de absurdă a spațiilor libere pentru a marca reducerea la tăcere a oricărei mențiuni despre război: "Întrebat dacă este gata să oprească ___, Putin a răspuns << nu >> ”.

Când jurnalista Marina Ovsyannikova a întrerupt o emisiune de știri în direct la televiziunea de stat pentru a afișa un semn care protesta împotriva războiului și a minciunilor oficiale, Novaya Gazeta a raportat această scurtă perforare a realității oficiale, arătând o imagine a semnului lui Ovsyannikova cu toate cuvintele goale, cu excepția rândului „Nu crede propaganda”.

Asemenea pancartelor goale folosite de unii protestatari rusi anti-razboi, stergerea vorbea tare despre cenzura si propaganda rusesti.

În numărul său tipărit din 16 martie, Novaya Gazeta a mers mai departe în descoperirea semnului:

NU ___

OPRIȚI ___

NU CREDE PROPAGANDA

TE MINT AICI

RUȘII IMPOTRIVA ___

Sub imaginea de copertă cu acest text era titlul „Zombificarea a fost zdruncinată live pe Canalul Unu”.

Din nou, ștergerea triplă a cuvântului „război” a vorbit și mai tare decât semnul original al lui Ovsyannikova. La fel ca mințile spectatorilor zombi și spălați pe creier, fusese șters.

Puterea acestei tăceri a fost confirmată de reacția la imaginea de copertă. După lansarea sa, Novaya Gazeta a raportat că magazinele de ziare refuzau să vândă ediția și că exemplarele au fost returnate la birourile lor.

Pe măsură ce luna trecea, deținerea unui exemplar din Novaya Gazeta a devenit mai periculoasă. La 27 martie, un site de știri din Sankt Petersburg a raportat că un protestatar a fost arestat și că poliția s-a interesat și de o femeie în vârstă din apropiere care deținea o copie a Novaya Gazeta.

Apărut pe un site de știri care urmează, în general, linia guvernamentală, articolul a fost în sine o altă tulburare vagă în pană de realitate. A arătat imagini și un videoclip cu artista Yevgeniya Isayeva, îmbrăcată toată în alb, stând pe treptele unei clădiri din Sankt Petersburg și turnând peste ea vopsea roșie în timp ce repeta cuvintele „inima mea sângerează”.

She’s saying: ‘The heart is bleeding’

In St. Petersburg, a girl, presumably the artist Evgenia Isaeva), doused herself with red paint near the city council. Under her feet is a canvas with a pacifist text. For this anti-war performance, she was detained pic.twitter.com/9x3ybI3drj