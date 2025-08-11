Presa de stat din Rusia anunță cu optimism că Putin și Trump vor semna un acord de încheiere a războiului, în absența lui Zelenski și a liderilor europeni

Autor: Daniel Groza
Luni, 11 August 2025, ora 14:12
177 citiri
Trump și Putin ar urma să semneze un acord de pace FOTO X/@ww3mediaa

Summit-ul planificat în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, prezentat de presa rusă drept o „șansă pentru pace”, ar putea exclude complet Europa și Ucraina din negocieri, stârnind scepticism în rândul experților și alimentând suspiciuni că discuțiile ar fi, de fapt, o pauză strategică, nu un final al războiului.

Postul de televiziune de stat „Rossia 1” a transmis, sub titlul „Șanse pentru pace”, emisiunea săptămânală „Vesti Nedeli”, informația că președintele Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să semneze în timpul summit-ului din Alaska un „plan de încheiere a operațiunii militare speciale”, arată Adevărul.ro.

Prezentatorii emisiunii au prezentat subiectul într-o manieră optimistă și au menționat că Europa nu are niciun rol în procesul de negocieri, întâlnirea fiind exclusiv între Rusia și Statele Unite. În emisiune s-a făcut aluzie nu numai la țările europene, ci și la liderul ucrainean Zelenski, a cărui legitimitate nu este recunoscută pe motiv că mandatul său prezidențial a expirat.

„Este un semnal pentru întreaga mașinărie media rusă, care va insufla entuziasm populației”, a declarat analistul politic Serghei Markov, citat de mk.ru.

Surse apropiate canalului de Telegram „Doi maiori” sunt de părere că întâlnirea între Putin și Trump nu va conduce la o încetare rapidă a conflictului, fiind vorba mai mult despre startul unor discuții mai ample privind securitatea globală și redefinirea principiilor de cooperare între marile puteri.

Ucraina și Europa, factori perturbatori

Presa de stat din Rusia consideră Ucraina și liderii europeni drept factori perturbatori în planurile celor doi președinți. Potrivit surselor ruse, Zelenski ar opune rezistență unui eventual armistițiu, temându-se de consecințele politice interne, inclusiv alegeri și tensiuni sociale. Iar Europa s-a orientat dinspre tranziția energetică spre o cursă a înarmării, în beneficiul industriei de apărare.

Vladimir Putin cere ca, pentru oprirea ostilităților, să primească garanții de securitate pe termen lung pentru Rusia. În lipsa unor astfel de asigurări, Moscova nu este dispusă să accepte un conflict prelungit la granițele sale. Rusia acuză Occidentul că ar fi încălcat în repetate rânduri înțelegeri anterioare, ceea ce a dus la deteriorarea arhitecturii de securitate în regiune.

Războiul se intensifică

Media pro-rusă speculează că luna august ar putea aduce intensificări pe front, în special în zonele considerate de Moscova ca parte a „teritoriului constituțional rus”. Roman Alehin, un comentator militar, a declarat că o întâlnire între Putin și Trump, în absența Ucrainei și a Europei, ar reprezenta „nu o pace, ci o pauză strategică”. El susține că valoarea reală a unei astfel de întrevederi ar putea consta în reducerea tensiunilor internaționale, deși efectele sale rămân incerte.

Vocile din opoziția ucraineană exprimă scepticism față de ideea că războiul s-ar putea încheia brusc, fără consultarea Kievului. Canalul ucrainean de Telegram „Ze Rada” avertizează că, oricât de dorită ar fi o încetare a luptelor, este „nerealist” să fie ignorată complet poziția Ucrainei și a partenerilor săi internaționali.

Potrivit canalului „Rezident”, apropiații administrației Zelenski ar încerca să împiedice desfășurarea unui eventual summit ruso-american, dar timpul nu mai joacă în favoarea Kievului.

