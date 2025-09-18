Presa din SUA anunță scandalul dintre senatori și Trump: ”Povestea de dragoste” dintre președinte și Putin ne barează

Invazia Moscovei din Ucraina a trecut de borna de 1.300 de zile, iar nebunia dictatorului de la Kremlin continuă în ciuda apelurilor internaționale la pace. Acum, presa din Statele Unite anunță scandalul apărut între senatorii republicani și Trump. Parlamentarii americani frustrați își descarcă nervii pe Rusia: sunt „sătui” de „povestea de dragoste” dintre Trump și Putin. Președintele îi barează pe senatori, pentru a impune noi sancțiuni contra Rusiei.

Senatorii republicani sunt din ce în ce mai exasperați de refuzul președintelui Trump de a le da permisiunea să adopte legi bipartizane dure de sancționare împotriva Rusiei și a țărilor care cumpără petrolul acesteia, potrivit The Hill.

Trump a presat aliații europeni în weekend să impună sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, dar a tras de timp în ceea ce privește proiectul de lege bipartizan privind sancțiunile, pe care senatorii republicani sperau să-l finalizeze în iulie. Eșecul de a acționa alimentează deziluzia crescândă în rândul unor senatori republicani, care consideră că Trump nu este serios în ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei.

Un senator republican, care a solicitat anonimatul pentru a comenta sincer impasul privind legea sancțiunilor, s-a întrebat dacă Trump va ajunge vreodată să susțină mai mult ajutor militar pentru Ucraina sau să impună sancțiuni dure Rusiei. „M-am săturat de Trump și JD și de dragostea lor pentru tot ce ține de Putin”, s-a plâns senatorul, referindu-se la primirea cu covorul roșu a președintelui rus Vladimir Putin de către Trump din Alaska luna trecută.

Legiuitorul republican a spus că atacul masiv cu drone și rachete al Rusiei împotriva Ucrainei de săptămâna trecută, cel mai mare baraj aerian din războiul de trei ani și jumătate, a fost o provocare majoră și un semn clar că Putin nu se teme de repercusiuni serioase din partea Washingtonului. „Ei doar testează cât de mult ne vom apleca. Mă dezgustă”, a spus parlamentarul.

Un al doilea senator republican, care a cerut să rămână anonim, a observat că Trump a vorbit ocazional dur despre Rusia, dar nu a reușit să „ducă la capăt” acțiunile. Trump le-a dat speranțe republicanilor din Capitol Hill când a declarat: „Putin ne aruncă multe provocări, dacă vreți să știți adevărul. El este foarte amabil tot timpul, dar se dovedește a fi fără sens”.

Dar apoi Trump i-a oferit lui Putin o primire călduroasă în Alaska, invitându-l pe președintele rus să se plimbe cu el în limuzina sa blindată și participând la o conferință de presă prietenoasă, alături de acesta, după întâlnirea lor. Senatorul republican a spus că Trump a transmis „mesaje contradictorii” cu privire la Rusia.

Trump a făcut un pas către calmarea criticilor din Partidul Republican, îndemnând aliații europeni în weekend să ia primii măsuri în privința sancțiunilor împotriva Rusiei. „Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când vor înceta să mai cumpere petrol de la Rusia”, a scris Trump pe Truth Social.

A trecut toată vara și Trump nu l-a presat deloc pe Putin

Senatorul Lindsey Graham, care s-a întâlnit cu Trump în speranța de a-l convinge pe președinte să susțină adoptarea legislației privind sancțiunile, a aplaudat declarația. Senatorul din Carolina de Sud a susținut că „sancțiunile și tarifele, împreună cu vânzarea de arme americane de înaltă calitate către Ucraina, sunt cheia pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor pentru o pace justă și onorabilă”.

Însă liderul majorității din Senat, John Thune, a semnalat că acest lucru nu este probabil să se întâmple, cu excepția cazului în care Trump aprobă o astfel de măsură, lucru pe care senatorii republicani nu-l consideră probabil în următoarele două săptămâni.

„Aș spune că sancțiunile împotriva Rusiei – sper, am vorbit cu Lindsey în weekend. Sper că va fi gata în curând, dar cred că unul dintre lucrurile pe care președintele încearcă să le asigure înainte de a aplica sancțiuni secundare este ca aliații noștri europeni să ni se alăture”, a declarat Thune reporterilor.

Trump a stabilit un prag ridicat pentru ca Statele Unite să continue cu sancțiunile, cerând ca „toate țările NATO” să fie de acord să nu mai cumpere petrol rusesc, având în vedere că două dintre aceste țări, Ungaria și Turcia, au relații comerciale puternice cu Rusia și este puțin probabil să rupă legăturile economice.

Senatorii republicani care susțin trimiterea de miliarde de dolari în ajutor militar suplimentar pentru efortul de război și susținerea acestuia cu sancțiuni paralizante împotriva exporturilor de petrol ale Rusiei și-au păstrat în mare parte pentru ei furia și agitația față de modul în care Trump a gestionat războiul.

Senatoarea Lisa Murkowski (R-Alaska) a declarat că „summitul din Alaska” de luna trecută dintre Trump și Putin „nu a fost bun pentru Ucraina”. „De ce nu am abordat în dezbatere un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei”, a spus Murkowski.

„Știu răspunsul la asta - răspunsul este că președintele a cerut ceva timp, dar i-am dat toată vara și uite ce s-a întâmplat”, a spus ea. „Toată lumea a crezut că odată cu summitul din Alaska vom vedea ceva, dar nu a fost foarte bun pentru Ucraina. Pur și simplu Putin a intervenit”, a spus ea. „Cred că a venit de mult timpul să trecem mai departe” în ceea ce privește legislația privind sancțiunile împotriva Rusiei „pentru a trimite acel semnal puternic din partea Congresului”, a adăugat ea.

