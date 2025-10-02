Președintele Stuub, prieten cu Trump dezvăluie: Putin e în încurcătură, Donald are 14 ”instrumente” în geantă contra lui

Autor: George Titus Albulescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 00:30
399 citiri
Președintele Stuub, prieten cu Trump dezvăluie: Putin e în încurcătură, Donald are 14 ”instrumente” în geantă contra lui
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, care este în relații foarte bune cu Donald Trump după ce au devenit prieteni pe terenul de golf, a dezvăluit care este ultima gândire a liderului de la Casa Albă în privința dictatorului rus. Stubb spune metaforic că Trump ”are 14 crose – instrumente – în geanta lui” contra tiranului de la Kremlin, Vladimir Putin. „Președintele Trump lucrează, dacă nu non-stop, atunci în fiecare zi pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina”, a spus liderul de la Helsinki.

„Văzând că morcovii rareori funcționează cu rușii, a trecut la stadiul de băț” (referire la cunoscuta tactică diplomatică folosită la negocieri: recompense - morcovi - și pedepse - bețe - n.a.), a declarat Stubb reporterilor de la o serie de publicații din Helsinki. „Acum este doar o chestiune de cât de mare va fi bățul”, potrivit Politico.

Stubb, un susținător ferm al Ucrainei în efortul său de a respinge forțele de invazie ale Rusiei, a spus că a fost foarte încurajat de criticile publice la adresa lui Putin din partea lui Trump și a altor membri ai administrației americane în ultimele două săptămâni.

Opinia sa contrastează cu scepticismul oficialilor de la Bruxelles și al politicienilor din capitalele europene, dintre care unii au respins declarațiile lui Trump conform cărora Ucraina și-ar putea „recâștiga” tot teritoriul de la Rusia, considerându-le doar niște vorbe goale.

Însă, Stubb are mai multă credibilitate decât majoritatea când vine vorba de interpretarea lui Trump, construind o relație cu președintele american în timp ce juca golf, un sport pe care amândoi îl iubesc. Întrebat cu ce fel de băț ar alege Trump să-l lovească pe Putin, Stubb a glumit spunând că ar putea fi o „crosă” (de golf).

„Președintele Trump lucrează, dacă nu non-stop, atunci în fiecare zi pentru a încerca să pună capăt războiului”, a spus Stubb. „Are 14 crose în geantă.” Opțiunile variază de la sancțiuni mai stricte, inclusiv sancțiuni secundare, la tarife mai mari și chiar o utilizare mai mare a arsenalului de arme al armatei americane care pot pătrunde adânc în teritoriul rusesc.

„Nu trebuie să citești ”Arta înțelegerii” pentru a înțelege modul în care președintele Trump negociază”, a spus Stubb. „Este neconvențional, dar este destul de orientat spre rezultate... Dacă Putin, după (întâlnirea cu Trump de la summitul din 15 august) Alaska, continuă practic să ucidă civili în Ucraina, președintele Trump va reacționa pe bună dreptate.”

Metoda UE de a fenta veto-ul Ungariei

Descriindu-se drept „un optimist realist”, Stubb i-a îndemnat pe susținătorii Ucrainei să aibă răbdare. „Am avut ocazia să lucrez destul de îndeaproape cu președintele Trump în ultimele luni”, a spus el. „Poate că optimismul este uneori o intuiție, dar cred că faptele de pe teren în acest moment arată că mergem într-o direcție mai bună.”

În ceea ce privește rolul Europei în susținerea Kievului, Stubb a susținut cu tărie demersurile de a accelera aderarea Ucrainei la UE prin găsirea unei modalități de a ocoli veto-ul Ungariei lui Viktor Orbán.

„Salut personal orice mecanism decizional care oferă mai multă flexibilitate și mai puține posibilități de blocare. Și niciodată mai mult decât în cazul Ucrainei. Întotdeauna spun să nu subestimați niciodată capacitatea avocaților atât ai Comisiei Europene, cât și ai Consiliului de a găsi soluții creative în astfel de situații. Apartenența Ucrainei la Uniunea Europeană este de o importanță strategică. Cu cât se întâmplă mai repede, cu atât mai bine.”

El a susținut planul Comisiei de a exploata aproximativ 170 de miliarde de euro din active rusești înghețate, deținute în Europa pentru a finanța împrumuturi către Ucraina. Datoria ar fi rambursabilă doar dacă Rusia plătește daune de război Kievului, ceea ce Stubb a spus că pare puțin probabil.

„Cred că ideea este ingenioasă și sunt destul de încrezător că va funcționa și că acest lucru va ajuta Ucraina să se finanțeze.”

Referitor la criza din Orientul Mijlociu, el a spus că războiul din Gaza este diferit de războiul din Ucraina, dar a remarcat că Israelul lui Benjamin Netanyahu seamănă cu cel al Rusiei prin încălcarea dreptului internațional. „A mers Israelul prea departe așa cum a mers Rusia? Răspunsul este da.”

