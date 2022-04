Președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier a declarat luni, 4 aprilie, că acordul încheiat cu Rusia pentru construirea gazoductului Nord Stream 2 a fost o greșeală.

Steinmeier a fost multă vreme un susținător al apropierii Occidentului de Rusia.

”Aderarea la Nord Stream 2 a fost în mod clar o greșeală”, a spus Steinmeier, potrivit Reuters.

”Ne-am lipit de un pod în care Rusia nu mai credea și despre care alți parteneri ne-au avertizat”, a adăugat președintele Germaniei.

BERLIN, April 4 (Reuters) - German President Frank-Walter Steinmeier, long an advocate of Western rapprochement with Russia, expressed regret for his earlier stance, saying his years of support for the Nord Stream 2 gas pipeline had been a clear mistake.