Președintele Parlamentului din Georgia, Shalva Papuashvili, s-a aflat sâmbătă, 16 aprilie, într-o vizită în Ucraina.

El s-a întâlnit cu omologul său din Ucraina, Ruslan Stefanchuk.

Împreună au fost la Bucea și Irpin, vizită care l-a determinat pe oficialul georgian să noteze pe contul său de Twitter:

”Niciun cuvânt nu poate descrie suferința și durerea cumplită din Bucea și Irpin - o tragedie nespusă și șocantă în inima Europei în secolul XXI. Există mult mai multe orașe ucrainene, mai multe povești similare încă nespuse. Rusia trebuie să pună capăt acestor atrocități. Nu există alternativă la pace”.

Shalva Papuashvili a postat și imagini din vizita sa în Ucraina.

No words can describe the suffering & misery in #Bucha & #Irpen - an unspeakable & shocking tragedy in the heart of Europe in XXI century. There are many more Ukrainian cities, more similar stories yet untold. #Russia must end these atrocities. There is no alternative to peace. pic.twitter.com/DSaP2EULjA