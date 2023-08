Președintele rus Vladimir Putin părăsește Kremlinul? Dezinformarea rămâne o armă puternică

Cine are nevoie de un război atipic, în timpul căruia președintele Ucrainian întreprinde vizite oficiale în Europa și SUA, iar parte din cetățenii ucrainieni călătoresc în vacanțe?

“Fantoma de la Kiev”, un soi de Rambo convertit la lupta aeriană asociat, pe de o parte, cu Volodimir Zelenski, Vitali Khlitschko și Miss Ucraina și, de cealaltă parte, cu Vladimir Putin, Serghei Lavrov, mercenarii din grupul Wagner, atrag atenția că războiul din Ucraina este și un război mediatic.

Fără să îmi doresc să îndemnăm la atitudini neconforme cu respectul față de lege și față de adevăr, multitudinea "bâlbelor politice" obligă la reiterarea informațiilor spre aducere aminte.

Cum poate fi interpretat faptul că de la începutul războiului și până în prezent, potrivit "Open Sources", 2,8 milioane de ucrainieni au ales să se refugieze în Rusia, din cei 8 milioane ucrainieni plecați din țară?

Cine finanțează "Armata dronelor" în Ucraina?

În dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a semnat ordinul de atac asupra Ucrainei, la baza intervenției ruse în Ucraina (...) fiind „Po Zakonu”, adică în conformitate cu legea (Stancu, 2019).

Astăzi, după 500 de zile de la declanșarea războiului, se vorbește de contraofensiva ucrainiană asupra rușilor! Cât este adevăr, cât este manipulare?

Deși războiul cu Ucraina nu se va termina curând, mult prea multe interese fiind orientate și spre resursele interne ale Rusiei, încetarea războiului trebuie încurajată, chiar dacă liniștea se pare că s-a așezat inclusiv la Curțile Europene!

Să fie nevoia de război mai puternică decât dorința de pace?

În paralel cu războiul convențional din Ucraina, se desfășoară și o bătălie de amploare în spațiul virtual, în care s-au implicat și unii dintre cei mai temuți hackeri din lume, reuniți sub emblema ”Anonymous!"

Dezinformarea, “corelarea falsă” a unor evenimente, amplifică nesiguranța și deschide porți nedorite inclusiv spre adoptarea unor decizii politico – militare sub imboldul emoțiilor, cu efect letal asupra păcii (Bahador, 2015).

Independența Ucrainei și dorința acesteia de aderare la NATO și la Uniunea Europeană sunt adevăratele motive care a pornit acest război?

Deși dezinformarea, în scop strategic, este încurajată, informația fabricată și ficțiunea promovată cu titlul de “adevăr”, subminează credibilitatea preocupărilor pentru restabilirea păcii, chiar și în cazul războiului din Ucraina. Situații similare au fost întâlnite în războiul din Irak, în războiul din Siria, dar și în cazul conflictului nestins dintre israelieni și palestinieni.

Cine câștigă din promovarea minciunii?

În condițiile în care pacea trebuia să rămână subiect unic pe agenda întâlnirilor G20, Polonia anunță că a fost lovită de două rachete rusești, loviturile fiind soldate cu 2 morți! Deși Rusia a negat atacurile, atrăgând atenția asupra unor “provocări deliberate”, președintele ucrainian Volodimir Zelensky declară că “lansarea de rachete rusești pe teritoriul NATO este un atac asupra securității colective”. Cât este adevăr? Cât este dezinformare? Echilibrul într-o lume marcată de incertitudine?

În timp ce președintele României Klaus Iohanis transmitea un mesaj de susținere precizând că “România este pe deplin solidară cu prietenul și cu aliatul nostru Polonia”, adăugând “We are NATO” (Noi suntem NATO), premierul polonez, Mateusz Morawiecki convoca o reuniune urgentă a Comitetului pentru Securitate Naţională şi Apărare, iar Dmitrio Kuleba, ministrul de externe ucrainian solicita organizarea unui Summit NATO pentru acțiuni comune împotrivă Rusiei! Lucrurile au revenit în ”firescul” lor, imediat ce președintele american Jeo Biden aprecia că este ‘puțin probabil” că cele două rachete să fi fost lansate din Rusia!

De fapt cine a lansat rachetele și cu ce scop? “Open Sources”, oficiali americani vorbesc deja că rachetele au fost lansate de armata ucraineană cu scopul de a distruge o rachetă rusească care viza Polonia! Câte sisteme de de rachete de apărare antiaeriană S-300, de producție ex-sovietică, se află în arsenalul militar ucrainian? Știrile false, “fake news-urile” ajută securizarea păcii?

Manipularea există, așa cum sunt evidente și construcțiile mediatice pentru demonizarea inamicului! Deosebit de importantă este conexiunea dintre misiunile operative și rezultatele războiului (Kofman & Rojanski, 2015).

Cum poate fi interpretată declarația președintelui ucrainean Zelenski, potrivit căruia rușii trebuie alungați din fiecare colț al pământului ucrainian? Cine controlează fluxul informațional?

Indiferent de scenarii, evenimentele dramatice din ultimii doi ani, pierderea de vieți omenești, amenințările un război nuclear, dar și ”epidemia de holeră”, toate acestea trebuie să așeze la masa negocierilor pe toți cei care ar trebui să gândească la viitorul omenirii!

În septembrie 2022, rușii acuzau pe ucrainieni că au atacat centrala de la Zaporojie, cea mai mare centrală din Europa! Astăzi, ucrainienii acuză Rusia de un adevărat ”Ecocid”, respectiv de terorism nuclear! De ce ucrainiene și rușii se acuză reciproc?

În noaptea de 5 /6 iunie, ora 02.50, barajul de pe Nipru, de la Kahovka a fost aruncat în aer! Potrivit administrației prezidențiale ucrainiene, 16000 de oameni au fost expuși inundațiilor după distrugerea barajului, dar și ”deversării în Nipru a peste 150 de tone de ulei industrial! O informație care nu se dorește poate a fi bine înțeleasă obligă la reflecție!

Distrugerea barajului de la Kahovka are consecințe asupra localităților aflate în apropierea orașului Herson, dar și asupra centrale nucleare de la Zaporojie, precum și asupra alimentării cu apă a Peninsulei Crimeea anexată în anul 2014 și aflată sub control rusesc! Cine sunt adevărații vinovați? Cine are nevoie de ”fantome”?

Potrivit ”Open Sources”, respectiv France Presse ” preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a propus preşedinţilor Ucrainei şi Rusiei, Volodimir Zelenski, respectiv Vladimir Putin, ”crearea unei comisii internaţionale de anchetă care să elucideze ansamblul aspectelor legate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka, în sudul Ucrainei”. Aflarea adevărului nu este imposibilă și totuși la ce ajută, în condițiile în care preocuparea pentru pace este tot mai diluată? Evidența unui act criminal nu poate fi neglijată, fie că poate fi vorba de ucrainieni sau de ruși!

Fără să fie necesare studii aprofundate cu privire la intenționalitatea comportamentului, se poate vorbi de o disperare atât de mare din partea rușilor astfel încât aceștia au devenit sinucigași?

Cine are interesul să reînvie teroristul kamikaze? ”Open Sources” ajută la construirea imaginii inamicului și la mobilizarea opiniei publice (Bahador, 2015).

Cine dorește se prezintă Rusia drept o amenințare globală? Cine are misiunea să îl ”demonizeze” pe președintele rus Vladimir Putin și să îl prezinte terorist?

Analiza asupra unui act terorist nu poate fi fundamentată numai pe baza declarațiilor politice! terorismul este o tactică de luptă neconvențională folosită pentru atingerea unor obiective politice, dar și de a instaura frica prin folosirea calculată a violenței! Frica este un mijloc discursiv esențial pentru legitimarea deciziilor politice, în care actorii, acțiunile și anumite evenimente pot fi prezentați drept o „amenințare” pentru societate, iar anumite temeri pot fi construite în comunicarea publică pentru a distrage atenția oamenilor de la alte temeri sau conflicte (Ventsel, A., Hansson, S., Madisson, M. L., & Sazonov, V., 2021).

Profilul actului terorist poate fi decriptat prin cunoașterea acțiunilor violente asupra populației neangajat în conflict dar și prin identificarea metodelor, actelor criminale comise cu scopul de a aduce panică, și a participanților, indivizi sau grupuri care se auto declară non-statal. Din această perspectivă, cine face apel la terorism amplificând amplificând teroarea?

În acest context, trebuie reiterată poziția Președintelui statului Guineea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, care prezidă şi Comunitatea Economică a Statelor din Vestul Africii (Cedeao), "pentru comunitatea internaţională, singurul lucru pe agendă este conflictul dintre Rusia şi Ucraina", deși există numeroase războaie şi pe continentul African; eu am impresia că, dacă ar există un dialog serios, acest război s-ar putea încheia foarte rapid”. Dar cine își dorește ca războiul din Ucraina să se încheie? “Prelungirea conflictului și refuzul dialogului sunt în acest moment egal condamnabile, căci se alimentează reciproc într-o spirală a distrugerii”. În munca de contrainformații/ contraspionaj se afirmă că trebuie să rămâi vigilent, chiar și în condițiile în care adevărul pare absolut (Predoiu, 2023)”.

Războiul psihologic este omniprezent! Războiul din Ucraina este departe de a fi încheiat, cu atât mai mult cu cât avem de a face cu un conflict mediatic (Taraș, 2022). Rusia acuză SUA de implicare în desfășurarea acestui conflict. Autoritățile americane resping, însă, acuzațiile aduse. Deși nevoia de pace este prezentă, cine ține seama de interesele istorice legitime ale Rusiei? Ce înseamnă pentru regimul de la Kremlin o posibilă aderare a Ucrainei la NATO?

Cât de adevărat este miza acestui război ține și de dorința de control asupra resurselor naturale rusești?

Cât este de adevărat că Vladimir Putin se retrage de la Kremlin?

Cine dorește înlocuirea președintelui rus Vladimir Putin de la putere? Plecarea acestuia era prezentată drept iminentă și totuși timpul demonstrează că nu tot ceea ce se prezintă cu titlul de "Breaking News" este și adevărat!

În acest cadru, să fie întâmplătoare ‘deschiderea” UE pentru noi furnizori de gaz? Subminarea de către alianțe cunoscute sau secrete, a poziției Rusiei de lider pe piață europeană a gazelor, nu poate fi neglijată! Traseul livrărilor de energie a fost redesenat odată cu invazia Ucrainei. Cine pierde şi cine câștigă în urma războiului din Ucraina?

România, încotro?

***

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

