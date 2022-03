Preţurile petrolului au crescut luni, 7 martie, la cele mai ridicate niveluri atinse după 2008, pe fondul temerilor legate de ofertă, deoarece Statele Unite şi aliaţii europeni au luat în considerare interzicerea importurilor de petrol rusesc, în timp ce şansele pentru o revenire rapidă a ţiţeiului iranian pe pieţele globale au scăzut, transmite Reuters.

Preţul ţiţeiului Brent a atins 139,13 dolari pe baril, iar cel al petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a atins 130,50 dolari, cele mai înalte niveluri pentru cele două valori de referinţă din iulie 2008.

La ora 15:56 GMT (15:56 ora României), cotaţia petrolului Brent era î n urcare cu 4,93 dolari, sau cu 4,2%, la 123,04 dolari pe baril, iar cea a petrolului WTI a crescut cu 3,23 dolari, sau cu 2,8%, la 118,91 dolari pe baril.

”Creşterile iniţiale au fost legate de îngrijorări privitoare de embargo, dar apoi o mulţime de ţări au anunţat că nu o vor face. Ţările din Europa de Vest nu sunt în măsură să impună embargo şi de aceea pieţele sunt mai scăzute acum, deoarece oamenii încep să-şi dea seama”, a declarat Bob Yawger, directorul pentru energie la Mizuho.

Preţurile globale ale petrolului au crescut cu aproximativ 60% de la începutul anului 2022, împreună cu alte mărfuri, stârnind îngrijorări cu privire la creşterea economică mondială şi la stagflaţie.

China, cea de-a doua mare economie a lumii, vizează deja o creştere mai lentă, de 5,5%, în acest an.

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat duminică că SUA şi aliaţii europeni analizează interzicerea importurilor de petrol rusesc, în timp ce Casa Albă se coordonează cu comisiile din Congres pentru a merge mai departe cu interzicerea lor în SUA.

”Considerăm că 125 de dolari pe baril este prognoza noastră pe termen scurt pentru ţiţeiul Brent, ca un plafon uşor pentru preţuri, deşi preţurile ar putea creşte şi mai mult dacă perturbările se vor agrava sau vor continua pentru o perioadă mai lungă”, a spus analistul de mărfuri UBS Giovanni Staunovo.

Un război prelungit în Ucraina ar putea face ca preţul petrolului Brent să se urce peste 150 de dolari pe baril, a spus el.

Analiştii Bank of America au spus că dacă majoritatea exporturilor de petrol ale Rusiei ar fi întrerupte, ar putea exista un deficit de 5 milioane de barili pe zi (bpd) sau mai mare decât atât, împingând preţurile până la 200 de dolari.

Analistii JP Morgan au spus ca preţul petrolului ar putea creste la 185 de dolari în acest an, iar analiştii Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) au declarat că preţul petrolul ar putea creşte la 180 de dolari şi ar putea provoca o recesiune globală.

Rusia este cel mai mare exportator mondial de ţiţei şi produse petroliere combinate, cu exporturi de aproximativ 7 milioane bpd, sau 7% din oferta globală. Unele volume ale exporturilor de petrol ale Kazahstanului din porturile ruseşti s-au confruntat şi ele cu complicaţii.

Şeful celui mai mare lobby de afaceri din Japonia a declarat că importurile de ţiţei rusesc ale ţării nu pot fi înlocuite imediat.

Rusia este al cincilea mare furnizor de ţiţei şi gaze naturale lichefiate (GNL) al Japoniei.

Între timp, discuţiile pentru relansarea acordului nuclear al Iranului din 2015 cu puterile mondiale au devenit incerte, după ce Rusia a cerut o garanţie a Statelor Unite că sancţiunile cu care se confruntă cu privire la conflictul din Ucraina nu vor afecta comerţul său cu Teheranul.

China a exprimat, de asemenea, noi cereri, au spus surse.

Ministrul iranian de Externe Hossein Amirabdollahian a declarat că Teheranul nu va permite ”niciunor elemente străine să îi submineze interesele naţionale”, a informat presa de stat iraniană, în timp ce Ministerul de Externe a spus că aşteaptă o explicaţie din partea Rusiei.

Franţa a spus luni Rusiei să nu recurgă la şantaj în legătură cu eforturile de a relansa acordul nuclear, în timp ce cel mai înalt oficial de securitate al Iranului a spus că perspectivele pentru discuţii ”rămân neclare”.

Potrivit analiştilor, reluarea livrărilor normale de petrol ale Iranului va necesita câteva luni chiar dacă va ajunge la un acord nuclear.

Separat, oficialii americani şi venezueleni au discutat despre posibilitatea relaxării sancţiunilor petroliere asupra Venezuelei, dar au făcut progrese puţine către un acord în primele discuţii bilaterale la nivel înalt din ultimii ani, au spus cinci surse familiare cu chestiunea, în timp ce Washingtonul încearcă să separe Rusia de unul dintre aliaţii săi cheie.

