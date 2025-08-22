Prețuri record la benzină în Rusia. Ucraina lovește frecvent rafinăriile și depozitele petroliere, încercând să reducă capacitatea Moscovei de a-și finanța ofensiva lansată în 2022

Rușii au prețuri tot mai mari la pompă FOTO /Pexels

Prețurile benzinei din Rusia au atins valori aproape record, pe fondul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor și depozitelor petroliere, care au perturbat producția și transporturile. Chiar și cu suspendarea exporturilor, cererea ridicată de vară și problemele tehnice au menținut scumpirile, afectând în special sudul și Extremul Orient rus.

Kievul lovește frecvent rafinării și depozite petroliere rusești, încercând să reducă capacitatea Moscovei de a-și finanța ofensiva lansată în 2022. Ultimele atacuri vin în plin sezon al vacanțelor de vară, când cererea de combustibil este ridicată.

Pentru a tempera scumpirile, Rusia, unul dintre cei mai mari producători mondiali de petrol, a suspendat luna trecută exporturile de benzină, dar măsura nu a avut efectul scontat. La bursă, benzina AI-92 și AI-95 se tranzacționau la 72.663 și respectiv 81.342 ruble pe tonă (circa 774 și 866 de euro), foarte aproape de maximele istorice.

Brokerul rus BKS a explicat creșterea prin ”sezonul de vârf, lucrările de reparații și noile accidente în rafinării”, menționând și o cerere sporită, deoarece oamenii călătoresc mai mult vara.

Atacurile ucrainene au perturbat și transporturile aeriene și feroviare, accentuând scumpirile. Situația a fost agravată de ”perturbările recente la rafinăriile Afipski, Riazan și Saratov”, vizate de lovituri ucrainene în august, deși Moscova nu a confirmat oficial pagubele.

Ministerul rus al Energiei a pus creșterea prețurilor pe seama ”cererii sezoniere ridicate și a lucrărilor agricole”, fără a face referire la atacurile ucrainene, și a susținut ideea prelungirii suspendării exporturilor de carburant și în septembrie. Penuria afectează în special sudul și Extremul Orient rus, precum și teritoriile ucrainene aflate sub ocupație, potrivit autorităților locale.

