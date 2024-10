Regretul lui Jens Stoltenberg privind războiul din Ucraina: ”Am fi putut împiedica Rusia să invadeze”

Jens Stoltenberg și-a încheiat mandatul la șefia NATO pe 1 octombrie, după 10 ani. În ultima zi în această funcție, el a dat un interviu revistei Politico, în care a declarat că invazia Rusiei în Ucraina ar fi putut fi evitată.

În acest sens, Stoltenberg a punctat că, după ce Rusia a început să ocupate teritoriul Ucrainei, în 2014, Occidentul ar fi putut interveni mai energic.

”Dacă am fi livrat o fracțiune din armele pe care le-am livrat după 2022, am fi putut de fapt să prevenim războiul”, a spus el, potrivit Digi24.

Jurnaliștii de la Politico subliniază că, în ultimele luni ale mandatului, Stoltenberg și-a asumat un rol mai hotărât în ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei, asigurându-se că SUA vor transfera o parte din mecanismul de transfer de arme destinat Kievului sub controlul NATO, astfel încât Donald Trump să nu poată anula totul, dacă va reveni la Casa Albă.

Printre altele, fostul șef al NATO a fost întrebat dacă a fost o surpriză pentru el faptul că, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, în 2021, președintele rus Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare în care a cerut să nu fie acceptați noi membri NATO și să nu fie amplasate trupe ale Alianței în flancul estic.

”Ei bine, nu a fost o mare surpriză. Cererile din scrisoare erau în concordanță cu ceea ce Rusia a formulat anterior în diferite reuniuni. Desigur, nu a fost posibil ca Alianța să spună că am închis magazinul NATO - nu numai pentru Ucraina, ci și pentru Finlanda și Suedia. Ei doresc să oprim orice extindere ulterioară. A nu garanta nicio prezență militară NATO în partea estică a alianței ar însemna să introducem un fel de statut de membru NATO de primă și a doua clasă. Am avut o întâlnire în cadrul Consiliului NATO-Rusia în ianuarie 2022, deoarece am considerat că este important să facem tot ce putem pentru a avea un proces politic, diplomatic, pentru a încerca să prevenim războiul. Și când am venit în funcție, în 2014, una dintre sarcinile mele principale a fost să încerc să întăresc dialogul politic cu Rusia”, a răspuns Stoltenberg. El a adăugat că, de-a lungul anilor, ”mai ales în toamna anului 2021 și la începutul anului 2022”, spațiul pentru dialogul politic era extrem de mic.

Fostul șef al NATO a mai fost întrebat și care a fost cea mai dificilă discuție cu aliații, în contextul în care Europa și SUA au avut opinii diferite de mai multe ori în timpul războiului din Ucraina. Stoltenberg a răspuns că ”cea mai dificilă discuție a fost, într-un fel, înainte de invazie”, amintind că războiul a început în 2014, când Rusia a intrat în Donbas, nu în 2022.

”Aliații NATO au oferit un anumit sprijin Ucrainei. Îmi amintesc că una dintre primele mele vizite a fost chiar la Yavoriv, o facilitate de antrenament NATO pentru Ucraina, în 2015. Am lucrat din greu pentru a încerca să conving aliații NATO să facă mai mult, să ofere mai mult sprijin militar, mai multă pregătire. Unii aliați au făcut-o, dar a fost relativ limitat, iar acest lucru a fost foarte dificil timp de mulți ani, deoarece politica NATO a fost că Alianța nu ar trebui să ofere sprijin letal Ucrainei. Este retrospectiv și ipotetic, deci nimeni nu poate spune cu certitudine, dar continui să cred că, dacă am fi înarmat mai mult Ucraina după 2014, am fi putut împiedica Rusia să invadeze - cel puțin am fi crescut pragul pentru o invazie la scară largă. Am avut discuția despre armele antitanc Javelin, pe care unii aliați au considerat-o provocatoare. Și, din nou, nu este foarte semnificativ să discutăm despre ceea ce am fi putut face. Dar, din moment ce m-ați întrebat, cred că am fi putut face mai mult înainte de invazia la scară largă. Dacă am fi livrat o fracțiune din armele pe care le-am livrat după 2022, am fi putut de fapt să prevenim războiul, în loc să sprijinim efortul Ucrainei de a se apăra într-un război”, a adăugat fostul șef al NATO.

