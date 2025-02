”Îmbrățișarea” Putin-Trump, o criză Molotov-Ribbentrop pentru Europa. Unde au greșit liderii Occidentului

Noul regim de la Washington testează simpatiile proamericane până la punctul de rupere. Ne aflăm în acel moment din ”Ferma animalelor”, roman scris de George Orwell, în care blândul căluț Clover se uită pe fereastră și îi vede pe porci jucând cărți și închinând un pahar cu oamenii.

Toți porcii sunt perfect în largul lor și stau pe scaune în jurul unei mese, fără îndoială o suprafață mai aspră decât masa lustruită de lux folosită pentru a-i găzdui pe americanul Marco Rubio și pe rusul Serghei Lavrov, în Arabia Saudită, săptămâna aceasta. Presa rusă relatează că întâlnirea a fost un ”festin al glumelor” și al bonomiei, cu un „prânz foarte gustos”, scrie Ambrose Evans-Pritchard în The Telegraph.

Scena lui George Orwell a fost o alegorie a pactului Molotov-Ribbentrop, când alinierea marilor puteri europene s-a schimbat brusc și violent. La 23 august 1939, democrațiile liberale s-au trezit descoperind că Uniunea Sovietică încheiase un acord de neagresiune cu Germania nazistă. Câteva zile mai târziu, Hitler și Stalin au împărțit între ei Europa de Est. Naziștii își puteau îndrepta furia concentrată asupra Franței și Marii Britanii, fără a fi nevoiți să își facă griji cu privire la un al doilea front.

Marea Britanie a început să se reînarmeze încă din 1935. Neville Chamberlain a băgat bani pe Forțele Aeriene Regale la sfârșitul anilor 1930, iar escadrilele Spitfire au sosit la timp. Cheltuielile pentru apărare au crescut până la 9 procente din PIB în 1939.

Iluziile pacifiste ale Europei

De data aceasta, democrațiile europene și-au permis aceleași iluzii pacifiste ca și în perioada premergătoare anului 1939, dar au profitat de dividendele păcii și mai mult timp. Cheltuielile militare ale statelor UE au fost de 1,9 % din PIB în 2024, la 17 ani după ce Vladimir Putin a declarat război politic civilizației liberale și tuturor realizărilor sale la Conferința de Securitate de la München din 2007 - „un discurs bun”, spunea atunci Angela Merkel, din rândul din față.

Apoi s-a apucat cu o consecvență de neclintit să readucă imperiul țarist la granițele Ecaterinei cea Mare. Austria nici măcar nu face parte din NATO și se comportă în consecință.

Unii se ridică la înălțimea provocării. Danemarca și-a donat stocul de muniții Ucrainei, chiar și sindicatele susțin o taxă de război pentru a crește cheltuielile de apărare la 4 % din PIB. „Ne aflăm într-o perioadă foarte, foarte critică din istoria lumii”, a declarat Lars Løkke Rasmussen, ministrul danez de Externe.

Bugetul militar al Poloniei se ridică deja la 4,7%. „Ne este atât de frică!”, a declarat omologul său polonez Radosław Sikorski la forumul de la München de săptămâna trecută.

Lituania își propune să atingă între 5 și 6 procente din PIB până anul viitor, alarmată de avertismentele serviciilor de informații potrivit cărora Putin ar putea pune stăpânire pe golul Suwalki, care traversează teritoriul său de la Belarus la enclava rusă Kaliningrad.

Cu toții știu că Putin are o fereastră de timp îngustă pentru a ataca dacă războiul din Ucraina este soluționat rapid în condițiile Rusiei. Avantajul său este temporar: o armată mult mărită care se îndreaptă spre 1,5 milioane până în 2026 și o economie industrială de război care funcționează la capacitate maximă, dar care nu va mai putea fi susținută pentru mult timp.

Se tem din ce în ce mai mult că Donald Trump va ordona armatei americane să se retragă din țările baltice pentru a încheia „afacerea secolului” cu Kremlinul. Va înghiți el momeala în momentul în care șeful fondului de investiții rus, Kirill Dmitriev, care a urmat cursurile McKinsey, îi va flutura oferta de bogății de hidrocarburi - reale sau imaginare - în apele arctice rusești?

MAGA America are o afinitate naturală mai mare cu Putin

În orice caz, problema este mai profundă. MAGA America are o afinitate naturală mai mare pentru Weltanschauung-ul cultural de dreapta al lui Putin decât pentru democrațiile liberale. După loviturile din ultimele două săptămâni, unii dintre noi sunt forțați să concluzioneze că Marea Britanie și Europa sunt acum adevărații dușmani ai acestei administrații de la Washington și, în plus, că SUA nu sunt deloc izolaționiste sub Donald Trump.

El nu ne va permite să continuăm să fim diferiți. Ne va impune ideologia sa Maga. Secretarul său pentru energie, antrenat de McKinsey, a fost săptămâna aceasta la Londra, descriind energiile regenerabile ca fiind „sinistre”.

Ni se spune adesea de către cercul lui Trump că el nu crede chiar în ceea ce spune, sau că nu ar trebui să reacționăm exagerat la ceea ce face foarte clar. Să sperăm că au dreptate, dar este din ce în ce mai greu să ai încredere în astfel de asigurări sau să crezi că republicanii sau plutocrații vor ridica un deget pentru a-l opri – și o spun ca apărător al Pax Americana de decenii, notează Ambrose Evans-Pritchard în The Telegraph.

Și mai rău va fi dacă Trump încheie o înțelegere confortabilă cu Putin, împreună cu un mare târg cu Xi Jinping pentru a proteja interesele lui Elon Musk în China. Acest lucru ar testa simpatiile proamericane europene până la punctul de rupere.

Vina Europei

Europa poartă o mare parte din vină pentru dezintegrarea sistemului de alianțe occidentale. Ea nu a reușit să se reînarmeze după ce Rusia a invadat Ucraina în 2014. Germania l-a recompensat pe Putin câteva luni mai târziu prin lansarea proiectului Nord Stream 2, care nu a avut alt scop decât acela de a priva Kievul de un avantaj strategic prin redirecționarea gazului siberian prin conductele baltice. În schimb, Germania a beneficiat de o afacere avantajoasă cu gaz la prețuri inferioare celor de pe piață.

Marea Britanie ar fi putut să își reconstruiască echipamentul militar la costuri de împrumut extrem de scăzute în timpul stagnării seculare din anii 2010, când avea o capacitate de rezervă amplă. Ar fi putut să își reconstruiască infrastructura aflată în declin și să își relanseze economia în același timp. Efectul de multiplicare ne-ar fi permis să facem aceste lucruri fără o creștere rapidă a datoriei. În schimb, Marea Britanie a recurs la austeritate. Acum se confruntă cu o sarcină mai dificilă, pe o piață a obligațiunilor ostilă.

Europa a fost și mai distructivă. Germania a redus la minimum investițiile publice și cheltuielile militare timp de 15 ani. Ea s-a bazat pe excedente de export mercantiliste de 8 procente din PIB pentru a stimula creșterea, o politică care a plasat Germania în vizorul războinicilor comerciali ai lui Trump.

Criza datoriilor din zona euro - autoprovocată, deoarece Banca Centrală Europeană nu avea atunci aprobarea politică să susțină datoriile - s-a transformat într-o depresie mai amplă, deoarece Bruxelles-ul a exagerat cu austeritatea și a folosit salvările pentru a impune reduceri drastice ale cheltuielilor. Nu a existat nicio excepție pentru cheltuielile militare.

În 2015, ponderea apărării în PIB a fost de 0,5 % în Ungaria, 0,8 % în Belgia, 1 % în Germania, 1 % în Spania, 1,2 % în Italia și 1,8 % în Franța - și asta după anexarea Crimeii de către Rusia. Ulterior, bugetele militare au crescut încet, dar nu suficient.

Europa a crezut că poate continua să profite la nesfârșit de America, în ciuda avertismentelor că acest lucru se va termina prost. De-a lungul timpului, s-a vorbit mult despre o armată europeană și despre reuniuni interminabile privind procedurile, modalitățile și arhitectura apărării UE, dar niciodată nimic concret. Acesta este motivul pentru care Europa este astăzi vulnerabilă.

Dar nimeni nu se aștepta să se termine atât de rău și atât de brusc. Să vedem cum un aliat de 80 de ani se întoarce împotriva noastră cu ferocitate și se aliază cu ușurință cu inamicul nostru declarat este cu adevărat sfârșitul zilelor, deplânge Ambrose Evans-Pritchard în The Telegraph.

