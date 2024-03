Şeful Comitetului militar al NATO, amiralul Rob Bauer, a declarat joi, în timpul unei vizite la Kiev, că aliaţii Ucrainei nu ar trebui să fie prea pesimişti în ceea ce priveşte capacitatea acesteia de a respinge trupele ruseşti, dar a cerut ca pachetele importante de ajutor să fie livrate rapid.

Bauer a condus prima vizită oficială la Kiev a unei delegaţii militare a NATO din februarie 2022, când Rusia a trimis mii de trupe în Ucraina într-o invazie pe mai multe fronturi.

I met with @CMC_NATO Admiral Robert Bauer.

We discussed Ukraine's priority defense needs, including additional air defense systems. They can help reliably protect Ukrainians from Russian missile and drone attacks.

I thanked Admiral Bauer for his first visit to Ukraine since the… pic.twitter.com/ZopdcSczpq