Primarul unui oraș din regiunea Liov a fost prins în flagrant delict vânzând un microbuz primit ca ajutor umanitar FOTO

Primarul interimar al unui oraș din regiunea Liov a fost reținut joi, 7 aprilie, după ce a fost prins în flagrant când vindea un autobuz primit pentru locuitori în contextuL războiului cu Rusia.

Informația a fost făcută publică de publicația Nexta, care a precizat că edilul este suspectat și de extorcare.

Potrivit sursei citate, primarul a încercat să vândă un microbuz nou donat orașului de o organizație caritabilă finlandeză. Edilul a cerut în schimb 100.000 de grivne, echivalentul a aproximativ 3.000 de euro.

Acesta a fost prins în flagrant și reținut.

