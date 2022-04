Primarul oraşului Bucea, Anatoliy Fedoruk, a declarat pentru CNN, luni dimineaţă că ucrainenii nu vor ierta poporul rus pentru atrocităţile petrecute.

”Jumătate din oraş este distrus”, copii, mame şi bătrâni fiind victimele principale ale măcelului, potrivit oficialului ucrainean. ”Avem impresia că ocupanţii ruşi au primit undă verde de la Putin şi de la Şoigu, ministrul rus al Apărării, să transforme Ucraina într-un safari şi nu au reuşit să ia Kievul, aşa că şi-au exprimat frustrarea asupra oraşului Bucea”, a mai afirmat Fedoruk.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

El a spus că ”jumătate din oraş este distrus”, fiind în prezent ocupat cu ”tranziţia de la o stare de război la o viaţă pe timp de pace”.

Autorităţile locale lucrează la identificarea cadavrelor civililor care au fost împuşcaţi, despre care primarul Fedoruk a spus că ”au fost ucişi fără discernământ de ocupanţii ruşi. Mulţi dintre ei sunt bătrâni”.

”Avem impresia că ocupanţii ruşi au primit undă verde de la Putin şi de la Şoigu, ministrul rus al Apărării, să facă un safari în Ucraina şi nu au reuşit să ia Kievul, aşa că şi-au exprimat frustrarea asupra oraşului Bucea şi a zonelor învecinate”, a adăugat el.

“We will never forgive the Russian people.”

Mayor of Bucha Anatoly Fedoruk speaks with @brikeilarcnn on @NewDay about the Russian safari that “destroyed half the city” pic.twitter.com/6QOahJsc3T