Primarul orașului ucrainean Melitopol, Ivan Fedorov, răpit de forțele ruse după ce a refuzat să colaboreze, a fost eliberat în urma unei operațiuni speciale, a anunțat miercuri, 16 martie, Kiril Timoşenko, șeful adjunct al biroului președintelui Volodimir Zelenski.

Edilul, în vârstă de 33 de ani, a fost răpit pe 11 martie.

Ivan Fedorov, the mayor of Melitopol who was kidnapped by Russian occupiers after refusing to collaborate, has been freed

Deputy Head of Prez Office Kyrylo Tymoshenko informed he was freed in result of a special operation https://t.co/ovSXl5OaOt