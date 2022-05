Primele imagini cu civilii evacuați din oțelăria Azostal a orașului Mariupol VIDEO

Primele imagini cu civilii evacuați duminică, 1 mai, din oțelăria Azovstal, din Mariupol, au fost publicate pe rețelele sociale.

Filmulețul înfățișează bebeluși, copii, vârstnici ajutați de armata ucraineană să iasă din zone avariate ale oțelăriei.

Pe Twitter Nexta, unde au apărut secvențele, se menționează și că alături de armata ucraineană ”la operațiunea de salvare au participat și organizații internaționale precum Crucea Roșie și Națiunile Unite”.

The first footage from today's rescue operation in #Mariupol has appeared. The video shows the #Ukrainian military helping people to get out of the destroyed factory. International organizations such as Red Cross and United Nations also participated in the rescue operation. pic.twitter.com/E23468kNGv