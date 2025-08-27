Vladislav, un soldat al Gărzii Naționale, a fost târât într-un subsol de lângă Pokrovsk și a privit cum rușii torturau șapte apărători ucraineni înainte de a-i tăia gâtul și de a-l arunca într-o groapă împreună cu trupurile lor, crezând că era mort.

Vladislav și-a apăsat gâtul tăiat cu o bucată de material rupt din hainele sale și a așteptat într-o groapă în care se aflau șapte soldați ucraineni morți și torturați. Forțele ruse l-au aruncat acolo să moară după ce i-au mutilat sistematic pe camarazii săi capturați – tăindu-le organele, scoțându-le ochii, tăindu-le urechile și nasurile.

Cinci zile mai târziu, s-a târât până la pozițiile ucrainene, cu viermi care se zvârcoleau în rănile sale, supraviețuind datorită sângelui de șoarece pe care l-a băut.

Ukrainian Soldier Crawls for Days With Throat Wound After Torture in Russian Captivity—And Survives A 33-year-old National Guard serviceman named Vladyslav is recovering in a hospital in the Dnipropetrovsk region after surviving torture in Russian captivity. He sustained a… pic.twitter.com/m2w8SLqHzX — Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) August 26, 2025

Soldatul de 33 de ani din Garda Națională nu mai poate vorbi acum. El comunică scriind într-un jurnal din patul său de spital din estul regiunii Dnipropetrovsk, detaliind capturarea, tortura și evadarea sa. Într-o propoziție pe care fratele său o citește cu voce tare, Vladislav spune că cei care i-au ucis camarazii trebuie să plătească și că el este gata să se întoarcă la luptă, scrie euromaidanpress.com.

Postul public ucrainean Suspilne a intervievat familia și personalul medical despre această încercare grea. Directorul spitalului, Serhii Rîzhenko, a împărtășit detalii suplimentare pe rețelele de socializare, numind-o cea mai gravă leziune la gât tratată în cadrul instituției în 11 ani de război.

De pe câmpul de luptă în camera de tortură acoperită de sânge

Cu câteva săptămâni în urmă, brigada lui Vladislav a pierdut controlul asupra poziției sale din apropierea orașului Pokrovsk, în timpul atacului terestru major al Rusiei în regiunea Donețk, de la începutul lunii august.

Rușii urmăresc să încercuiască orașul strategic Pokrovsk, înregistrând progrese înainte ca apărătorii ucraineni să reușească să le oprească avansul. În timp ce forțele ucrainene și-au eliberat în mare parte pozițiile din jurul orașului Pokrovsk, luptele continuă pe fondul tensiunilor diplomatice mai ample.

1/2 Ukrainian National Guard soldier Vladyslav survived torture by russian forces, who slit his throat and threw him into a pit. Ads He managed to escape and crawled for five days to reach Ukrainian positions. - He documented everything in his diary. pic.twitter.com/oLURqB3Dpm — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 27, 2025

Președintele Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin și, ulterior, cu președintele Zelenski și liderii europeni, discutând modalități de a pune capăt războiului. Una dintre condițiile exprimate a fost ca Ucraina să cedeze regiunea Donetsk în schimbul garanțiilor de încetare a focului, o propunere pe care oficialii ucraineni o resping, deoarece ar elimina cele mai puternice poziții defensive ale lor și ar lăsa țara vulnerabilă la viitoare atacuri rusești.

Vladislav încerca să-și ajute camarazii prinși în capcană când forțele ruse l-au capturat împreună cu alți șapte luptători ucraineni. Când a fost târât într-un subsol, a văzut mult sânge.

Doi dintre răpitorii ruși, diferiți de cei care l-au adus, erau deținuți eliberați. Ei torturau sistematic fiecare prizonier. El era al optulea la rând. Ceilalți stăteau deja în genunchi, cu mâinile legate.

„Primilor băieți din recunoaștere care au fost capturați li s-au scos ochii, li s-au tăiat buzele, organele genitale, urechile și nasul”, a povestit fratele său, Evghen, pentru Suspilne, citind ceea ce Vladislav a scris în jurnal.

Vladislav a văzut șapte soldați murind înainte să vină rândul lui. Rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat în groapă alături de ceilalți, crezând că este mort.

Rusia a recrutat prizonieri din colonii penale pentru a servi pe front, oferindu-le serviciul militar în locul celulei de închisoare pentru a compensa pierderile mari din al patrulea an de război. Aceștia sunt adesea trimiși în situații de luptă extrem de periculoase, devenind „carne de tun”.

S-a prefăcut mort sub gunoi și moloz

Vladislav a reușit să-și comprime rana de la gât și să rupă materialul de la lenjeria intimă pentru a-și face un bandaj improvizat. Rușii au aruncat gunoi peste groapă pentru a ascunde cadavrele. Printre resturile de moloz se afla o sticlă spartă.

„Avea mâinile legate, așa că a reușit să taie frânghia cu sticla aceea”, a explicat soția lui, Victoria.

A așteptat până când rușii au plecat, apoi a început să se târască spre liniile ucrainene.

Călătoria a durat aproape cinci zile. Rănile i-au fost infestate de viermi. Setea disperată l-a obligat să prindă șoareci.

„A trebuit să sfâșie șoarecii și să le bea sângele”, a spus directorul spitalului.

O recuperare îndelungată

Forțele ucrainene l-au evacuat pe Vladislav pe 17 august. El a ajuns la Spitalul Clinic din regiunea Dnipropetrovsk cu pierderi masive de sânge și răni infectate care începuseră să putrezească.

„Când cineva este tăiat la gât și sângerează abundent, șansele de supraviețuire sunt foarte mici”, a spus doctorul Rîzhenko.

„A rezistat până la capăt, dar ceea ce l-a diferențiat a fost faptul că a rămas încrezător până la sfârșit că totul va fi bine”, a adăugat directorul, subliniind determinarea lui Vladislav de a trăi și de a se însănătoși.

Chirurgii au efectuat o intervenție chirurgicală de urgență și i-au făcut o traheostomie. Acum, echipa medicală planifică proceduri reconstructive pentru a-i restabili vocea.

Vrea să se răzbune pentru camarazii torturați și uciși

În timp ce Vladislav se recuperează, fratele și soția lui îi oferă sprijin constant pe patul de spital. El se gândește des la fiica sa de 4 ani, care încă nu cunoaște întreaga poveste, dar așteaptă să-și vadă tatăl.

„Este neliniștită, la fel ca el”, a spus Victoria, remarcând asemănarea dintre ei.

Dar, pe lângă gândurile de revedere, o altă forță îl motivează: amintirea celor șapte camarazi căzuți și dorința arzătoare de a se întoarce pe câmpul de luptă.

Fratele său, Evghen, a împărtășit ceea ce soldatul a scris în jurnalul său: „Acele bestii ar trebui să simtă ceea ce am simțit eu și cei șapte băieți cazaci ai noștri”.

Procurorii ucraineni au documentat 273 de execuții ale prizonierilor de război ucraineni de către forțele rusești de la invazia pe scară largă din 2022, iar alte 184 de cadavre ale ucrainenilor care au murit în captivitate rusă au fost recuperate de Ucraina până la sfârșitul anului 2024.

Cifrele sugerează mai degrabă abuzuri sistematice decât incidente izolate, fapt susținut de declarațiile publice ale oficialilor ruși care au cerut în mod explicit cruzime față de ucrainenii capturați.

Observatorii internaționali remarcă o creștere bruscă a acestor cazuri în cursul anului 2024, modelul execuțiilor și al morților prin tortură constituind crime de război în conformitate cu dreptul internațional umanitar.

